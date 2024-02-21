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高盛封輝達為「地表最重要個股」 重要性堪比Fed 財報恐使美股劇震

編譯陳苓／綜合外電
輝達財報將在美股21日盤後出爐，從選擇權部位看來，輝達股價可能會暴漲暴跌10%以上，美股盤後恐怕會激烈震盪。（路透）
輝達財報將在美股21日盤後出爐，從選擇權部位看來，輝達股價可能會暴漲暴跌10%以上，美股盤後恐怕會激烈震盪。（路透）

AI需求的指標性廠商輝達（Nvidia），將在美股21日盤後發布財報，這可能是該公司成立30年來最受關注的一份報告。從選擇權部位看來，輝達股價可能因此暴漲或暴跌10%以上，美股盤後恐怕會激烈震盪。

由於輝達財報的影響力極為巨大，高盛交易室將其形容為「地表最重要個股」。彭博策略師克里斯（Cameron Crise）也說，輝達財報的重要性，大概與聯準會（Fed）差不多，外溢效應將牽動台積電、荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）等。

選擇權部位暗示，輝達股價可能會大漲或大跌11%。由於輝達在美股指數的權重極高，加上多頭倉位極度擁擠，可能會撼動金融市場。那斯達克100指數今年來的漲勢，光是輝達一檔就貢獻了三分之一。

高盛策略專家魯納（Scott Rubner）在客戶報告中寫道，每個人都參與其中。部位出現警告跡象，市場門檻很高，估計財報將大幅超越預期。

需要注意的是，AI晶片需求依舊強健，倘若輝達財報令人失望，可能是因為供應受限。長期而言，這不是利空，供給總有一天會跟上。

另外，輝達次世代AI晶片「B100」，未來幾季上市後，有望驅動新一波需求。 Baird分析師葛瑞寫道：「即將問世的Blackwell架構，將使性能進一步提高，均價也會攀升。」有些客戶可能決定靜候B100開賣，導致輝達財報出現短期停頓，但這些需求最終還是會轉化成輝達營收。

輝達 美股 AI

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