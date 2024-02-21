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銀行商辦壞帳 警報大響

編譯任中原／綜合報導
美國各大銀行的商用不動產不良貸款額，已經超過銀行業提撥的壞帳備抵額。（路透）
美國各大銀行的商用不動產不良貸款額，已經超過銀行業提撥的壞帳備抵額。（路透）

美國各大銀行的商用不動產不良貸款額，已經超過銀行業提撥的壞帳備抵額，主因辦公大樓、購物中心及其他地產貸款的拖欠金額大幅增加。

根據聯邦存款保險公司（FDIC）的數據，摩根大通、美國銀行（BofA）、富國銀行、花旗集團、高盛與摩根士丹利等六大銀行，每1美元商用地產貸款的壞帳備抵額已由1.60美元減為0.90美元；這些不良貸款的拖欠期至少為30天。

去年華爾街六大銀行的商用地產不良貸款總額激增近兩倍，達93億美元。

聯準會（Fed）負責銀行監理業務的副主席巴爾上周五（16日）表示，金監機關「已密切聚焦於銀行業的商用地產放款」，包括銀行在內部「如何提報風險」，銀行是否「適當提撥（準備金），以及銀行是否有足夠的資本，來緩衝未來可能發生的商用地產損失」。

美國整個銀行業的商用地產貸款拖欠總額去年倍增，從2022年底時的112億美元，暴增到243億美元。所有銀行業對每1美元的商用地產不良貸款，平均提撥1.40美元的壞帳備抵，遠比一年前時的2.2美元減少。

本月初紐約社區銀行（NYCB）股價曾重挫50%，主因該行揭露數億美元的商用地產潛在損失，並大幅提高壞帳備抵金額，衝擊銀行獲利。

銀行業及金監機關傳統上認為，商用不動產放款的安全性高於卡貸等無擔保放款，壞帳提撥率只有2%~3%；但一些專家強調，依賴以往的觀念來評估疫後商用地產放款的虧損率，可能非常危險，尤其是辦公大樓，因此銀行業必須提高提撥比率。

芝加哥大學布斯商學院會計學教授葛南加指出，「如果辦公樓空屋率居高不下，到某一時點這些業主將無力償還貸款，銀行將被迫沒入這些資產。銀行業必須以前瞻性眼光來預測潛在損失」。

世邦魏理仕地產服務公司全球首席經濟學者巴克漢估計，未來五年銀行業在商用地產不良放款上恐將虧損600億美元，而目前銀行業提列的壞帳備抵額僅310億美元。

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