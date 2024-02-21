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需求降溫 家得寶上季業績仍佳

財經新聞組／綜合報導

家得寶表示上季銷售額較去年同期下降近3%；但即使需求降溫，獲利和營收仍超出華爾街的預期。

這家家居裝修零售商預計2024財年的總銷售額將成長約1%，即使比上年多出一周時間。相較之下，根據StreetAccount，華爾街預期今年的增幅為1.6%。家得寶預計今年將開設約十幾家新店。

財務長麥克菲爾(Richard McPhail)表示，由於消費者花費更多錢在體驗上，因此全年家居裝修需求有所下降。並補充說，木材價格下跌和利率上升損害了業務。

他表示，家得寶現在出現恢復成長的機會，「市場正在恢復正常需求狀況。」「目前雖還沒有完全做到這一點，但2023年的壓力正在消退。」

第4財季淨利從去年同期的33.6億元或每股3.30元降至28億元和每股2.82元，高於預期的2.77元。

淨銷售額較上年同期的 358.3 億美元下降至347.9億元，高於預期的346.4億元。

過去一年，家得寶面臨更嚴峻的銷售狀況。這家家居裝修零售商在過去兩年多的疫情期間，受惠於美國人花費更多時間和金錢來粉刷和修理房屋。

該公司也感受到消費者支出的回落，特別是在大件商品上，因為部分家庭因通貨膨脹而延後了可自由支配的購買，因利率上升而推遲購買新屋，或者選擇把錢花在體驗而不是商品上。

麥克菲爾表示，由於借貸成本較高，客戶繼續延後更大項目的支出，尤其是可能需要貸款的大型項目。

但他表示，除了 1 月因天氣寒冷和潮濕而下滑外，第 4 季銷售情況相當穩定。他表示，暫時的下降並未影響公司未來一年的前景。

與去年同期相比，第4季平均帳單和客戶交易量均有所下降。麥克菲爾表示，平均帳單金額從去年同期的90.05元降至88.87美元，反映出更典型的定價環境。

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