美航行李託運費 五年來首度調高

美國航空五年多來首次提高行李託運價格，並表示將限制哪些旅行社訂位時有資格賺取飛行常客哩程。

該航空公司表示，如果提前在網上預訂該服務，搭乘國內航班的乘客將支付35元託運第一件行李；如果在機場購買該服務，則需支付40元。之前這兩種選擇的價格都是30元。此外，無論提前購買還是在機場購買，第二件託運行李的費用都從40元上漲到45元。而且，無論是提前在網上購買還是在機場託運，美國與加拿大 、加勒比海地區或墨西哥 之間的航班的首件託運行李費用均為35元。

具有精英地位的飛行常客會員和部分美國航空信用卡 持有者仍可免費託運行李。

美國航空也降低稍微超重行李的費用，旅客將不再需要在報到櫃檯瘋狂地從手提箱中取出物品。例如，對於比50磅上限高出3磅的託運行李，乘客將只需支付30元費用，而不是之前的100元。

該航空公司還將開始限制第三方購買機票可賺取AAdvantage飛行常客里程，這是為了增加美國航空官網的流量。該公司表示，將於4月提供一份首選旅行社名單，這些旅行社的訂位仍將有資格獲得獎勵積分。

購買基本經濟艙機票的乘客只有在美國航空官網上訂位才能賺取飛行常客哩程。