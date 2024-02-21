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輝達取代特斯拉 成交易量冠軍

財經新聞組／綜合報導

晶片製造商輝達取代特斯拉成為華爾街交易量最大的股票。在成為美國第三大市值公司後，輝達的地位進一步提升，並顯示有更多證據證明人工智慧(AI)相關押注已成為投資人的核心。

如果晶片製造商輝達的營收成長未能滿足投資人的高預期，並挫傷因AI熱潮而推動的華爾街漲勢，那麼輝達在日常股票交易中的巨大代表性可能會讓投資人更易受傷。

這家位於加州聖克拉拉的晶片製造商將於21日發布上季財報，這將是華爾街本周最受關注的事件之一。部分策略師認為，只要上季業績沒有出現井噴數字，就可能扭轉其股價2024年以來飆升47%的漲勢。

過去30個交易日，輝達股票平均每天換手價值約300億元，領先馬斯克的電動車製造商特斯拉；後者同期平均每天換手價值220億元。

LSEG數據顯示，自2020年以來，特斯拉一直是美股交易量最大的個股，其成交額近年來多次達到350億元以上的峰值。

輝達和另一家受益於AI榮景的公司美超微電腦16日的合併交易量，占美國交易量最大的10支股票總成交量的40%以上；前10大交易量股票包括特斯拉、Meta Platforms、蘋果、亞馬遜和微軟。

向輝達銷售AI相關伺服器組件的美超微公司，2024年至今市值已增加兩倍多，達到450億元。在富國銀行開始對該股給予同等權重評級，並宣稱其估值已低於「強勁的上漲空間」後，該公司16日從歷史高點下跌20%。

輝達控制約80%的高階AI晶片市場，其市值上周分別超過亞馬遜和 Alphabet，成為華爾街市值第三大公司，僅次於微軟和蘋果。其股票市值已從一年前的5400億元飆升至1.8兆元。

同時，由於電動車需求疲軟和競爭日益激烈，特斯拉股價2024年至今已下跌20%。（財經新聞組）

輝達 特斯拉 AI

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