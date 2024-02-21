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財經簡訊

財經新聞組／整理

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Palo Alto財報佳 但調降財測

網路安全公司Palo Alto Networks上季營收和獲利均優於預期，但調降全年營收和帳單財測。本季淨利17億元，合每股4.89元；上年同期淨利為8400萬元，合每股0.25元。該公司現在預計全年總帳單在101至102億元，而之前的財測為107至108億元。預計全年營收將在79.5至80億元間，而先前的財測為81.5至82億元。下季財測也未達到預期。LSEG分析師預計第三財季營收將達到20.4億元，但Palo Alto Networks預計營收將在19.5至19.8億元之間。

巴克萊制訂3年翻身轉型計畫

巴克萊銀行制訂了一項重振其低迷股價的三年計劃，包括削減20億英鎊成本、向股東返還100億英鎊，以及投資高回報的英國零售銀行業務。這些近十年來的首次戰略更新，代表了執行長的一個最新轉折點，在經歷一段管理混亂和業績不佳的時期後，他試圖以此提高回報。該計劃還包括對運營部門進行重組。另外，略計畫在短期內削減10億英鎊成本，並審查其支付業務的未來。巴克萊銀行的目標是到2026年總成本節省20億英鎊，全年有形股本回報率(RoTE)提高12%以上。

Truist以155億出售保險業務

Truist Financial已同意將其保險經紀業務出售給私募股權公司Stone Point和CD&R領導的投資集團，交易價值155億元。這項全現金交易還包括Mubadala Investment Company和其他聯合投資者的投資。此次出售預計將使Truist的一級資本適足率提高230個基點，並將其每股有形帳面價值提高7.12美元，上升33%。Truist表示打算評估各種資本部署方案，包括潛在的資產負債表重新定位，以在交易完成後取代保險經紀業務的收益。該交易包括債務，預計將於2024年第2季完成。

標普全球收購Visible Alpha

數據提供商S&P Global表示計劃收購金融科技提供商Visible Alpha，收購金額未公開。Visible Alpha成立於2015年，提供共識估計和分析，並透過網路為基礎平台和來源等管道分發資料。S&P Global也發表聲明表示正在為其原名Markit Digital的數位解決方案供應商 Fincentric 探索選擇方案。

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