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AI飆股有多威？Nvidia超車特斯拉 躍為全美交投最熱絡股票

編譯湯淑君／綜合外電
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）日前才躍為全美市值第三高企業，現在又贏得另一頭銜：取代特斯拉，而成為當前華爾街交易最熱絡的股票。（路透）
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）日前才躍為全美市值第三高企業，現在又贏得另一頭銜：取代特斯拉，而成為當前華爾街交易最熱絡的股票。（路透）

繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）日前才躍為全美市值第三高企業，現在又贏得另一頭銜：取代特斯拉（Tesla），而成為當前華爾街交易最熱絡的股票。這再次凸顯出，人工智慧 （AI）概念股此刻對投資人的吸引力有多麼強。

路透報導，過去30個交易日來，平均每天約有價值300億美元的輝達股票易手，成交金額超車億萬富豪馬斯克領導的電動車製造商特斯拉。在同一時期，特斯拉股票每日成交金額平均220億美元。

倫敦證交所集團（LSEG）的資料顯示，自2020年以來，特斯拉一直在美國交投最熱絡個股排行榜上名列前茅，近年來單日成交金額最高超過350億美元。但今年來特斯拉股價已大跌20%，反映電動車需求疲軟和市場競爭加劇。

對照下，輝達掌控約80%的高階AI晶片市場，在這波AI投資熱潮中氣勢正旺，上周市值分別超越亞馬遜和Google母公司Alphabet，躍為華爾街市值第三高公司，僅次於微軟和蘋果。輝達市值已從一年前的5,400億美元，漲上1.8兆美元。

時下AI概念股有多熱門？從上周五光是輝達和美超微（Super Micro）這兩檔股票，就占美國成交金額前十大熱門股總成交值逾40%，即可見一斑。當天全美十大交易最熱絡個股依序是：輝達、美超微、特斯拉、Meta Platforms、超微（AMD）、蘋果、微軟、亞馬遜、波克夏和Coinbase Global。

加拿大Triple D Trading交易員狄克形容，目前市場冒出一個新論點，就是股票交易進入AI主導的新紀元，有如當年網際網路興起的盛況，而輝達正位於AI概念股的核心地位。

但狄克警告，AI相關股票成交金額一飛沖天，也意味著散戶投資人和演算法交易員正順勢追捧相關個股的股價，依循的是動能，而不是營收成長這類基本面因素。

對輝達銷售AI相關伺服器零組件的美超微，今年來市值已漲兩倍，衝上450億美元。但富國銀行分析師警告，這麼高的估值已計入「可觀的上漲空間」，股價隨即從上周五觸及的紀錄高點回跌20%。

輝達訂於周三（21日）公布上季財報，這將是本周華爾街最受關注的盛事。一些策略師表示，輝達最新公布的營收成長若無法再創驚奇、又一次超越市場已經很高的期待，今年來該股飆升47%的漲勢恐會戛然而止，連帶拖累其他AI概念股。

輝達 AI 特斯拉

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