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美國石油產量逼近頂峰 對國際油市影響力將減弱

編譯任中原／綜合外電
美國過去兩年來的頁岩油榮景正在降溫。（美聯社）
美國過去兩年來的頁岩油榮景正在降溫。（美聯社）

美國過去兩年來的頁岩油榮景正在降溫，聯邦政府預估，今年日產量將只比去年增加14萬桶，遠低於2023年的100萬桶增量，也是2016年來（扣除疫情時期）增量最少的一年。

華爾街日報（WSJ）報導，過去兩年來，由於國際油價高漲，促使一些未上市的石油業者大舉增產，有助於抑制國際油價漲幅。但現在由於油價處於相對低檔，使業者不再多開新井，加上大型石油公司購併小型業者，預料增產產量將大幅減少。大型石油公司以回饋股東為優先，並不聚焦於開鑿新井。

渣打銀行商品研究主管霍斯奈爾表示，「除非有非常重大的科技創新，否則輕鬆增產的時期已經結束」。

摩根士丹利分析師上周調降今年美國石油產量預估，並將布蘭特原油的預估價格由每桶75~80美元，上修到80~85美元。

由於最近Diamondback能源公司購併未上市的Endeavor能源公司，表示將以控制成本為優先要務，促使分析師下修增產量預估。

這些未上市石油公司會隨著油價漲跌而增減產量，因此近年來一直是影響油價變動的生產者；據標普全球機構的數據顯示，2019-23年期間德州二疊紀頁岩石油產區的半數增產量，是來自這些未上市公司。

去年美國日產石油約1,290萬桶，創新高，且超過其他國家；但從2022年底起，還在開工的油井數量比一年前減少20%，約只剩下500口，預示產量成長可能減緩，因為現有油井已經開採一段時間，快速增產期已經結束。

再者，2023年共有39家未上市石油探採（E&P）業者被上市公司購併，包括4家主要增產業者。上市公司看中的是小型業者已經開鑿的油井，因此未來新井的數量將會減少。大型公司在購併之後，必須先整合所有的產能，並聚焦於最有潛力的油井。

不過，仍有一些分析師對美國石油業持樂觀看法。麥格理集團專家詹斯勒預估，今年底美油日產量將比去年底增加66萬桶，因為油井數量減少後，開採效率將會提高，而未被購併的未上市公司也會增產。自由能源公司執行長萊特也表示，如果油價夠高，時間夠長，大型上市公司也會增加產量。

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