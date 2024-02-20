7巨頭金融實力 幾超越所有國家

德意志銀行的最新研究顯示，所謂的「七巨頭」現在擁有比世上幾乎所有其他主要國家都更大的金融實力。

該銀行在研究報告中表示，美國七大科技巨頭：蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟、輝達 和特斯拉，獲利和市值的快速成長超過幾乎所有G20國家的所有上市公司。在美國以外的G20國家中，只有中國和日本所有上市公司的獲利更高。

德意志銀行分析師強調，光是「七巨頭」的總市值就足以成為世界第二大國家證券交易所，是排名第四的日本兩倍。並補充說，微軟和蘋果各自的市值與法國、沙烏地阿拉伯和英國所有上市公司合併後的市值相似。

然而，這種集中程度導致一些分析師對美國和全球股市的相關風險表示擔憂。

德意志銀行全球經濟和主題研究主管里德(Jim Reid)在報告中警告，當前美股「幾可與2000年和1929年相媲美，成為史上最集中的市場」。

德銀分析1960年代中期以來史坦普500指數中市值排名前五大的所有36家企業的發展軌跡指出，雖然隨著投資 趨勢和獲利前景的變化，大型企業最終往往會跌出前五名；但在進入前五名的36家公司中，有20家如今仍躋身前50名。

他說，「在目前排名前5的『七巨頭』中，微軟自1997年以來只出現了4個月；蘋果自2009年12月之後一直都是；Alphabet自2012年8月以來只出現過兩個月；亞馬遜自2017年1月以來一直在。最新進入者是輝達，自去年上半年以來一直存在。」

特斯拉在2021至2022年連續13個月穩居最有價值公司前五名，但目前已跌至第10位，股價自2024年初以來已下跌約20%。相較之下，輝達股價自年初以來持續飆升，累計升幅近47%。

里德指出，「因此，至少『七巨頭』的成員地位存在一些波動，你可以質疑他們的整體估值，但該集團的核心是美國乃至全世界最大、最成功的公司已經很多年了。」

雖然2023年初全球經濟前景黯淡，但美股回報仍然令人印象深刻，但主要集中在「七巨頭」，受惠於人工智慧炒作和降息預期。

財富管理公司Evelyn Partners在上周研究報告中強調，「七巨頭」指數在2023年的回報率達到令人難以置信的107%，遠遠超過MSCI美國指數健康但相對微不足道的27%。

Evelyn Partners首席投資策略師卡薩利(Daniel Casali)表示，跡象顯示，今年美股的機會可能會擴大到「七巨頭」以外，原因有兩個：第一個是美國經濟的韌性，「即使利率 上升，但企業的銷售和獲利一直保持韌性。這可以歸因於企業在管理成本方面更加自律，以及家庭在疫情期間累積了更高的儲蓄。此外，勞動市場健康，2023年將增加近300萬個就業機會。」

第二個因素是獲利率的提高，卡薩利表示，這代表企業已經熟練地提高了價格，並將通膨上升的影響轉嫁給了客戶，「中國加入世界貿易組織和技術進步等因素，增加了勞動力供應和進入海外就業市場的機會。這有助於提高獲利率，並支持獲利成長。而且這種趨勢仍在繼續。」

史指其他493支股票中的許多股票在過去一年中表現不佳，但他表示，如果上述兩個因素繼續推動經濟發展，某些股票可能會開始參與漲勢，「鑑於人工智慧主導的股票在2023年和今年年初的出色表現，投資人可能會傾向於繼續支持它們。」「但是如果漲勢開始擴大，投資人可能會錯過『七巨頭』之外的其他機會。」（財經新聞組）