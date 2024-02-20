財經簡訊

Stellantis將在義生產平價EV

「歐洲汽車新聞」報導，在與中國汽車製造商零跑車(Leapomotor)達成協議後，Stellantis正考慮在義大利 都靈的Mirafiori工廠生產多達15萬輛低成本電動車 (EV)。這家法義汽車製造商去年斥資16億美元收購了電動車製造商零跑車21%的股份。根據交易協議，兩家集團宣布成立一家合資企業，Stellantis持有該合資企業51%股份，並獲得在中國境外生產零跑汽車產品的獨家權利。報導引述知情人士的話表示，零跑車的車款最快可能在2026年或2027年在義大利開始生產。

高盛 調升全球股市評級至加碼

有鑑於經濟成長和製造業活動復甦的前景，高盛將全球股市評級調升至「加碼」；之前的評級為「中性」。近期數據顯示，包括美國在內的全球製造業活動有所改善，市場參與者將評估即將公布的經濟數據，以確定主要央行的降息軌跡，「預計經濟成長將成為風險偏好的更重要驅動因素，而今年股票和債券的相關性應該會更加負面。」並補充說，貨幣政策寬鬆周期歷來對風險資產有支持作用，但今年的情況可能會減弱，「因為市場已經預先定價大部分利率下調」。

英美鉑金重組 影響3700職位

由於金屬價格暴跌壓縮獲利，英美鉑金有限公司(Anglo American Platinum Ltd.)可能進行重組，這可能會影響其南非業務的3700個工作崗位。這對該國長期以來最大的出口產業之一來說是一個打擊，也是南非執政黨非洲國民大會在今年稍後的關鍵選舉之前遭受的另一個挫折。潛在的裁員影響該公司約17%的員工，以及與該礦商簽訂合約的600多家公司將受到檢視。

高盛接連兩度調升史指目標

才剛設定史坦普500指數2024年目標幾個月，高盛集團策略師再度上修預測，反映出華爾街對獲利前景的樂觀態度。柯斯汀(David Kostin)領導的團隊在給客戶的最新報告中寫道：「獲利預期的提高是這次調整的推動因素。」他現在預計史指將在今年年底上漲至5200點，這意味著較上周收盤上漲3.9%，他原先在12月中旬的預測目標是5100點，在此之前的11月預計，到2024年底史指將達到4700點，但本月指數就已突破5000點的重要里程碑。