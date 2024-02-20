格芯獲補貼 擴大兩州晶片廠

拜登政府表示，將向電腦晶片 公司格芯(GlobalFoundries)提供15億元，以擴大其在紐約和佛蒙特州的境內生產。

該決定是根據2022年「晶片和科學法案」向半導體公司提供的第三次直接財務支援。該法令授權政府投資超過520億元來振興美國的電腦晶片製造以及推動研發。

商務部長雷蒙多在接受記者採訪時表示：「格芯將在這些新工廠生產的晶片至關重要。」「它們為先進的軍事設備、電動車提供動力。並確保智慧型手機具有最新功能，為美國人提供更快的網路連線。」

除了直接資金，政府還將提供高達16億元的貸款，公共和私人投資總額預計約125億元。

格芯打算利用這筆資金幫助支付在紐約州 馬耳他建造一座全新的先進晶片廠，以實現與通用汽車的戰略協議；同時提高其馬耳他現有工廠的產量，並重啟其佛蒙特州伯靈頓的工廠。

這些項目預計將在未來十年創造1500個製造業就業 機會和9000個建築業就業機會。根據補貼內容，1000萬元將專門用於培訓工人，格芯還將向建築工人提供現有每年1000元兒童保育和兒童保育支持服務補貼。

參議院多數黨領袖、紐約州民主黨人舒默(Chuck Schume r)是為晶片廠提供資金的法律主導者，他表示這項科技對美國經濟和國家安全與食品一樣重要。他表示，美國很容易受到干擾，因為在新冠疫情期間，汽車工廠缺乏足夠的晶片來繼續生產汽車。

舒默說：「民主黨將採取一切措施，確保其他國家，比如中國、俄羅斯和其他國家不會獲得超越我們所有人的經濟優勢。」