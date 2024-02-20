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格芯獲補貼 擴大兩州晶片廠

財經新聞組／綜合報導

拜登政府表示，將向電腦晶片公司格芯(GlobalFoundries)提供15億元，以擴大其在紐約和佛蒙特州的境內生產。

該決定是根據2022年「晶片和科學法案」向半導體公司提供的第三次直接財務支援。該法令授權政府投資超過520億元來振興美國的電腦晶片製造以及推動研發。

商務部長雷蒙多在接受記者採訪時表示：「格芯將在這些新工廠生產的晶片至關重要。」「它們為先進的軍事設備、電動車提供動力。並確保智慧型手機具有最新功能，為美國人提供更快的網路連線。」

除了直接資金，政府還將提供高達16億元的貸款，公共和私人投資總額預計約125億元。

格芯打算利用這筆資金幫助支付在紐約州馬耳他建造一座全新的先進晶片廠，以實現與通用汽車的戰略協議；同時提高其馬耳他現有工廠的產量，並重啟其佛蒙特州伯靈頓的工廠。

這些項目預計將在未來十年創造1500個製造業就業機會和9000個建築業就業機會。根據補貼內容，1000萬元將專門用於培訓工人，格芯還將向建築工人提供現有每年1000元兒童保育和兒童保育支持服務補貼。

參議院多數黨領袖、紐約州民主黨人舒默(Chuck Schume r)是為晶片廠提供資金的法律主導者，他表示這項科技對美國經濟和國家安全與食品一樣重要。他表示，美國很容易受到干擾，因為在新冠疫情期間，汽車工廠缺乏足夠的晶片來繼續生產汽車。

舒默說：「民主黨將採取一切措施，確保其他國家，比如中國、俄羅斯和其他國家不會獲得超越我們所有人的經濟優勢。」

晶片 就業 紐約州

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