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美股漲勢 面臨三大變數

國際中心／綜合報導

分析師警告，美股正面臨回檔修正風險，因為投資氛圍太過樂觀、以及全球地緣政治動盪可能衝擊氣候供應鏈，都正威脅美股漲勢。市場本周將關注美歐日製造業景氣是否回升、以及多位聯準會（Fed）官員談話是否會強化今年中才降息的預期。

即便上周的美國通膨數據都高於預期，促使債市重新評估Fed降息時機，標普500指數仍距離歷史高點不遠，一周來僅跌0.4%。評估市場風險與避險需求的美國銀行全球金融壓力指標，已降至2021年4月以來最低。

最近全球製造業採購經理人指數（PMI）升抵2022年中以來最高，已激發製造業景氣已觸及改善轉捩點的預期，本周的美國、歐元區、英國2月標普全球製造業PMI初估值、以及日本的製造業PMI，都將成為考驗。

此外，通膨數據顯示物價前景的不確性依然太高，市場目前認為美國3、5月降息機率渺茫，6月是最新共識。投資人將緊盯Fed預定21日公布的1月會議紀錄，與理事鮑曼、庫克、沃勒等多位官員的談話，尋找降息前景的蛛絲馬跡。

還有地緣政治風險。彭博資訊分析上百家美歐企業的財報說明會後發現，儘管財報季還沒結束，企業提到紅海或「地緣政治」的次數，卻已幾乎和三個月前總數差不多，顯示企業憂心中東戰爭引發的杯葛行動是獲利的重大風險，也擔心紅海航運亂局可能阻礙供應鏈。美銀最新基金經理人調查顯示，投資人認為地緣政治是股價的第二大風險，僅次於通膨。

目前標普500指數成分企業的未來一年獲利預期仍處於歷史高點，暗示分析師看好前景一片光明，但以哈衝突短期無止戰跡象，葉門叛軍青年運動組織（又譯胡塞）也持續攻擊紅海商船，GAMA全球總體資產組合經理人戴梅洛指出，地緣政治是近期衝擊最大的尾部風險。

降息 投資 供應鏈

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