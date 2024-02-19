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Fed官員：今年有望降息三次

編譯陳律安／綜合外電
美國聯準會（Fed）兩位官員16日表示，如果抗通膨繼續取得進展，對今年降息三次持開放態度。（路透）
美國聯準會（Fed）兩位官員16日表示，如果抗通膨繼續取得進展，對今年降息三次持開放態度。（路透）

兩位今年有決策投票權的聯準會（Fed）官員表示，如果抗通膨繼續取得進展，對今年降息三次持開放態度。舊金山聯準銀行總裁戴利說，今年降息三次是「合理的基本」預期；亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克說，他支持在今年夏天某個時候開始降息。

彭博資訊報導，儘管這原本就是Fed官員對年底前政策立場的預期中值，不過在一連串數據顯示通膨反撲後，投資人近來才開始調整對Fed降息的期望，從今年降息六到七次調降。

戴利16日在全美商業經濟協會（NABE）的會議上說：「要不屈不撓才能完成抗通膨的任務，在需要耐心之際，我們必須抗拒快速行動的誘惑，並準備好靈活因應經濟情勢的變化。」「物價穩定已近在眼前，但仍有工作要做。」

波斯提克同日接受CNBC訪問，也表達同樣看法。他說：「我們需要保持耐心，不要太超前，不要認為工作已經完成，因為還有工作要做。」他預估Fed會在今年夏季開始調降利率，他的基本預期是降息兩次，但如果數據證明有其必要，降息次數可能更多。

上周公布的經濟數據，顯示決策官員為何步步為營。美國元月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）的升幅，都高於市場預期，促使部分經濟學家預測，Fed偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）指數，可能寫下去年稍早以來的最大增幅。

里奇蒙聯準銀總裁巴爾金同日則表達更為謹慎的立場，他說，近來的數據，凸顯央行官員需要看到更多數據，才能啟動降息。

即便如此，戴利仍說，最新的數據「並未動搖我們正走在正確方向的信心」。「在轉折點附近的數據，無論是加速或趨於和緩，總是磕磕碰碰」。她也提及幾項會阻礙抗通膨進程的力量，包括勞動市場和生產力的升速可能開始減慢，同時消費需求卻未如預期減弱。但另一方面，勞動市場降溫的風險也不能不慎。

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