美股遇阻 輝達財報成風向球

美股 上周五（16日）遭遇路障，上個月生產者物價（PPI）增幅高於預期，預告聯準會（Fed）對抗通膨不會罷手，且不急於降息 。輝達 （NVIDIA）本周三盤後公布財報，將是美股是否開始盤整或繼續上攻的最大變數。

那斯達克綜合指數上周五跌0.8%，美股三大指數下跌；標普500指數和道瓊工業指數各跌0.5%和0.4%，三大指數也出現1月初以來首見周線頹勢。美股本周一逢總統日休市一天。費城半導體指數上周五跌0.7%，台積電ADR跌1.8%，周線各跌0.9%和4.8%。

Xponance基金經理人桑亞爾說：「在Fed降息之前，需要看到強而有力的通膨受控徵兆，中期而言市場極易受到經濟數據左右。」Independent Advisor Alliance投資長薩卡雷里則說：「我們認為還需要再看幾個數據才能確立這是新趨勢，或只是抗通膨上的一道路障」。

市場如今認為Fed在3月和5月降息的可能性都很低，普遍認為降息周期要從6月開始。不過，美股或許可經得起降息次數少於預期的情況，理由是美國經濟強勁，勞動市場強健。標普500指數本周在CPI數據公布後收斂跌幅，有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）保持不變 ，表明美股不只靠降息支撐。

輝達的財報將是近來帶動美股的人工智慧AI熱潮的一次最重大檢驗。今年以來，輝達上漲逾46%，市值增加5700億美元，為標普500指數今年貢獻了四分之一漲勢。

LSEG調查分析師估計，輝達上季每股獲利預期為4.56元，營收從去年60.5億元成長至203.8億元，輝達也將成為AI產業的風向球。輝達合作夥伴伺服器美超微連漲九天之後，上周五暴跌20%，似預告AI概念股已飆漲過頭，勢必面臨休整。