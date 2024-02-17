美股今年大漲氣勢被PPI打壓 下周面臨NVIDIA財報檢驗

輝達財報將是近來帶動美股的人工智慧（AI）熱潮的一次最重大檢驗。（歐新社）

美國股市周五遭遇路障，上個月生產者物價（PPI）增幅甚於預期，預告聯準會（Fed）對抗通膨不會輕言罷手，並不急於降息 。輝達 （Nvidia）下周三盤後公布財報，將是美股 是否開始休整或繼續上攻的最大變數。

那斯達克綜合指數周五下跌0.8%，率美股三大指數下跌；史坦普500指數和道瓊工業指數各跌0.5%和0.4%，三大指數也出現1月初以來首見的周線頹勢。美股下周一逢總統日休市一日。

費城半導體指數周五下跌0.7%，台積電ADR跌1.8%，周線各跌0.9%和4.8%。

美債下跌，2年期公債殖利率上漲7個基點至4.65%，10年期公債殖利率上漲5個基點至4.28%。

Xponance基金經理人桑亞爾（Sumali Sanyal ）說：「在Fed降息之前，需要看到通膨能得到控制強而有力的徵兆，中期而言市場極易受到經濟數據左右。」Independent Advisor Alliance投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli） 則說：「我們認為還需要再看幾個數據才能確立這是新趨勢，或只是抗通膨上的一道路障」。

市場如今認為Fed在3月和5月降息的可能性都很低，普遍認為降息周期要從6月開始。

不過，美股或許可以輕得起降息次數少於預期的情況，理由是美國經濟強勁，勞動市場強健，對於企業營收和獲利卻不無助益。史坦普500指數本周在CPI數據公布後收斂跌幅，有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）保持不變 ，也表明美股不只單靠降息。

輝達的財報將是近來帶動美股的人工智慧（AI）熱潮的一次最重大檢驗。今年以來，輝達上漲逾46%，市值增加5,700億美元，為史坦普500指數今年貢獻了1/4漲勢。

LSEG調查分析師估計，輝達上季每股獲利料為4.56美元，營收從去年60.5億美元成長至203.8億美元。

輝達也將成為AI產業的風向球。輝達合作夥伴伺服器美超微（Super Micro）連漲九日之後，周五暴跌20%，似預告AI概念股已飆漲過頭，勢必面臨休整。儘管如此，美超微本周仍漲8.5%，今年來大漲183%。

美超微執行長梁見後周五接受彭博電視專訪，談到該公司股價是否合理時說：「我們提供全球最佳的生成式AI平台」，並強調，若晶片供應無虞，美超微營收可能達到250億美元。據彭博彙整數據，分析師預測美超微今年度營收將達145億美元。