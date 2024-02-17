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美股三大指數周五收黑 PPI漲幅打擊降息預期

編譯黃淑玲／綜合外電
美股三大指數16日收跌。 （路透）
美股三大指數16日收跌。 （路透）

美國股市周五收低，那斯達克指數跌幅最大，因為最新數據顯示，美國1月生產者物價指數（PPI）漲幅大於預期，打擊了市場對聯準會（Fed）即將降息的希望。

美國1月生產者物價增幅超過預期，加劇了投資人對通膨在連續數月降溫後可能回升的擔憂。美股三大指數在連續五周上漲後，本周周線均收跌。

周五道瓊斯工業指數下跌145.13點，跌幅0.37%，收在38,627.99點。史坦普500指數下跌24.16點，跌幅0.48%，收在5,005.57點。那斯達克指數下跌130.52點，跌幅0.82%，收在15,775.65點。

最近的經濟數據可能會鼓勵Fed的降息時間點可以再等等。本周稍早，消費者物價指數（CPI）漲幅高於預期的報告，也引發股市大跌，不過周四的1月份零售銷售下滑數據又激起了降息希望。

Independent Advisor Alliance分析師Chris Zaccarelli表示，「這是瘋狂的一周。雖然我們理解市場在看到太高或太低的數據時會做出膝蓋式反射，但還需要再看幾個數據才能確定，這到底是新趨勢的建立，還是本周的數據只是抗通膨道路上一個小顛簸而已」。

BMO family office投資長Carol Schleif說：「本周的通膨數據肯定會讓聯準會至少到夏季前，會按兵不動。數據起起伏伏，不是一條直線。」

兩位Fed官員對降息表達了謹慎的態度。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，他需要更多證據來證明通膨壓力正在緩解，但他對在未來幾個月的某個時間點降息持開放態度。舊金山聯準銀行總裁戴利認為，儘管取得顯著進展，但要確保物價穩定，「還有更多工作要做」。

大型股周五大多收黑，臉書母公司Meta Platforms下跌2.2%，拖累史坦普通訊服務類股下跌1.56%。受益於強勁的企業盈利以及投資人對於人工智慧（AI）的熱情，史坦普今年第四次收於5,000點以上。半導體設備供應商應用材料跳漲6.4%，就是因為AI先進晶片需求強勁，公司發布的第2季營收預測優於預期。

降息 投資 那斯達克

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