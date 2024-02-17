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Fed波斯提克：不急著降息

編譯葉亭均／綜合外電
亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示，表示，美國就業市場與經濟依舊強勁，目前並不急著降息。(路透)
亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示，表示，美國就業市場與經濟依舊強勁，目前並不急著降息。(路透)

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，目前並不急著降息，因為美國就業市場與經濟依舊強勁，他還警告說，現在還不清楚通膨率能否穩定地邁向央行的2%目標。

波斯提克15日在紐約一場演說中表示：「來自數據、我們的調查和研究的證據顯示，還無法勝券在握，這讓我還無法寬心地認為通膨率正堅定回落至我們的2%目標。」波斯提克是今年有決策投票權的聯準會（Fed）官員。

波斯提克說：「我的預期是通膨率將持續下滑，但步調會比市場顯示的貨幣政策走向來得慢。」

這結果導致，Fed在有充足信心，認為經濟正處於獲允降息的道路之前，必須等上一段時間。

波斯提克表示：「我們很快就會考慮讓貨幣政策變得不那麼具有限制性的合適時機。」他說，目前強勁的就業市場和總體經濟環境，提供了機會，可在沒有迫切感的情況下執行這些政策決定。

目前美國基準利率維持在5.25%至5.5%，市場一直積極討論央行降息時間點。原先市場認為，隨著物價壓力迅速降溫，春季就會降息，但Fed多位官員暗示，要花多一點時間才能建立支持降息的信心。此外，美國1月消費者物價指數高於預期，也引發通膨不會如預期般迅速回落的疑慮，這降低了投資人對降息的預期。

波斯提克說，相較於他的同事集體預期Fed今年降息三次，他當時的預期是降息兩次，理由是物價壓力回落的情況不均。Fed將在3月的決策會議中更新利率預測。

在演講中，波斯提克警告說，經濟也有可能出現「等待被釋放的繁榮」，可能再度推升需求，構成通膨上行壓力。

波斯提克也說，他不認為Fed有理由要減緩或停止進行中的縮減資產負債表行動，理由是市場流動性看起來穩健，他正在觀察是否有趨緊的跡象。

降息 就業 央行

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