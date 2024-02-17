Coinbase單季獲利 2年首見

Coinbase Global兩年來首次單季獲利，因數位資產新一波樂觀情緒導致交易量激增。第4季獲利2.73億元，遠高於分析師預期，為2021年第4季以來首次出現單季獲利。全年淨利達到9500萬元。Coinbase獲利的原因之一是吸引更多交易者加入其平台，並為其訂閱和服務業務吸引更多客戶。總交易收入躍升64%達5.29億元。

Meta無廣告訂閱在歐遭反對

由28個組織組成的團體表示，歐洲隱私執法機構應該反對Meta Platforms去年11月在歐洲推出的無廣告訂閱服務，因為該服務要求用戶付費以確保其隱私，這種模式可能會被其他公司效法。包括NOYB、愛爾蘭公民自由委員會、歐洲維基媒體、電子隱私資訊中心和其他機構向歐洲資料保護委員會(EDPB)發出聯名信。EDPB正準備發布指導意見，就同意或付費作出決定。

NHTSA調查Fisker電動SUV

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，已對約4000輛Fisker 2023 Ocean電動運動型多用途車(SUV)發生無預期自行移動的指控展開初步調查。NHTSA缺陷調查辦公室收到4起與2023年式Ocean型號相關的投訴，這些投訴聲稱無法切換到停車模式或預定檔位，這可能會導致車輛意外移動。其中一份投訴有人受傷。

AI 需求強勁 應材調高財測

半導體設備供應商應用材料公司預計，由於希望製造人工智慧(AI)晶片的客戶需求強勁，第2財季業績將優於預期。智慧型手機和個人電腦等某些電子終端市場的改善也支撐了這一前景，分析師強調了多元化投資 組合將使該公司獲得進一步的收益。預計截至4月的第2季營收為65億元，上下浮動4億元；調整後每股獲利為1.79至2.15元，高於市場預期。

難敵競爭 Roku虧損將擴大

串流媒體服務提供商Roku預計第1季虧損將超出預期，因該公司難以與Netflix和亞馬遜等重量級同業爭奪廣告收入。串流媒體巨頭進入競爭激烈的廣告領域，給Roku的業務帶來壓力；從智慧型裝置到智慧電視的轉變也削弱了對其設備的需求。雪上加霜的是，沃爾瑪對收購競爭對手Vizio展現出興趣，這將在其最重要的零售通路中創造另一個規模較大的競爭者。