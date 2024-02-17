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Nike裁員2% 削減逾1500職位

財經新聞組／綜合報導

Nike表示，為企業重組考量，該公司將裁減2%現有員工，即1500多個工作崗位。

這家總部位於俄勒岡州比佛頓的運動鞋巨頭表示，希望能更善加利用其資本投資於其成長領域，例如跑步鞋、女鞋和喬丹品牌。

執行長唐納霍(John Donahoe)在員工備忘錄中表示：「這是我們重振增長的方式。」「這是一個痛苦的現實，我不能掉以輕心。」

他補充指出，「我們目前並未發揮出最佳表現，我要求自己和我的領導團隊承擔責任。」

Nike表示，裁員將分兩階段進行。該公司將於本周展開第一輪融資，並在第4財季末完成第二輪融資；該季通常在5月底結束。該公司表示，根據當地勞動法，歐洲、中東和非洲地區的裁員時間將有所不同。

該公司表示，目前尚不清楚哪些部門將裁員，但不會影響專賣店的零售員工或倉庫工人。

當前消費者在支出方面變得更加謹慎，而零售業正在應對服裝和鞋類等非必需品的需求放緩，而服裝和鞋類正是Nike的主要支柱。

Nike去年12月宣布廣泛的重組計劃，計劃在未來3年內削減約20億元的成本。該公司調降銷售預期，以為需求和批發訂單減少、線上銷售疲軟以及市場更加依賴促銷做好了準備。

在削減成本計劃中，Nike表示正在尋求簡化產品種類、提高自動化程度和技術使用、透過減少管理層來精簡組織並利用其規模「提高效率」。

在宣布重組訊息前，據傳Nike就已開始悄悄裁員，招聘、採購、品牌、工程、人力資源和創新等一系列部門都遭到了裁員。目前尚不清楚自去年12月以來Nike總共裁掉多少人。

裁員 融資 喬丹

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