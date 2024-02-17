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美股最錢線/樂觀情緒推動 漲勢正在輪轉

財經新聞組／綜合報導

過去一周美股經歷一系列令人矚目的變化。即使面對通膨數據超出預期的壓力，樂觀情緒仍然推動了股市上漲，尤其是史坦普500指數創下今年第11次新高紀錄。

分析師認為，即便「七巨頭」熄火，市場依然對經濟復甦持樂觀態度，美股的動力依然強勁，投資人正將資金從科技股轉向非科技股，美股正經歷一場安靜的輪轉。

最近發布的一批經濟數據未能對市場造成顯著影響。1月零售銷售下滑，以及前月數據下修，促使美國公債殖利率下跌，反映出投資人對於聯準會將進一步降息的預期。然而，這種趨勢很快就逆轉，10年期公債殖利率最終穩定在4.239%，略低於14日收盤水平，但高於報告發布前水平。

同時，其他經濟指標呈現出不一的訊號。低於市場預期的每周失業救濟金申請顯示出勞動市場的韌性；連續第三個月上升的建商信心調查顯示出房市的樂觀；而未達預期的工業產出則代表經濟疲軟 。

13日公布的CPI報告顯示，消費物價漲幅超出市場預期。分析師認為，CPI數據意外上漲可能是因為一些業務在年初進行價格重置。物價的上漲可能不完全反映持續的通膨趨勢，而是由於特定時間點的調整。

這讓股市重新獲得動力，尤其是那些過去一年推動指數上漲的大型科技股之外的股票。這些非科技股15日重新獲得投資人青睞，顯示出市場對經濟的信心正在恢復。

分析師認為，美股的最新動態顯示，即使面臨通膨壓力和經濟數據的波動，市場的深層結構正在改變。投資人正重新分配資金，從而推動了非科技股的上漲，這可能預示著更全面的市場輪轉。這種輪轉反映出市場對經濟持續復甦的信心，以及在不確定性中尋找機會的願望。（財經新聞組）

投資 美股 殖利率

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