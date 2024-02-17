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美科技巨頭 蜂擁到印度投資

財經新聞組／綜合報導
大型科技公司看好印度深厚成長潛力，紛紛前往投資。（路透）
大型科技公司看好印度深厚成長潛力，紛紛前往投資。（路透）

微軟執行長納德拉(Satya Nadella)近日在印度各地進行旋風式巡迴演講。目標是將人工智慧(AI)技術帶入這個世界上人口最多的國家。

印度被一些分析人士稱為「下一個中國」，擁有廣闊的成長空間，年輕人口不斷增加，人口變得更加富裕。隨著印度人社經地位的提升，微軟所銷售的商品和服務的需求也會隨之增加。

其他大型股如蘋果、亞馬遜和Alphabet也注意到這一點。除了人口紅利之外，印度還能讓這些公司實現供應鏈多元化。印度市場本身也是一個大多尚未開發的市場，也可促進收入來源多元化。

微軟幾十年前就在印度紮根，目前在印度設有11個辦事處和近1.8萬名員工，為政府機構、當地新創公司和其他企業的廣泛客戶提供雲端運算服務。微軟在該國設有3個資料中心，包括孟買、金奈和普納，並且正在海得拉巴市附近開發另一個資料中心。

蘋果去年在印度開設第一家專賣店，執行長庫克將印度描述為「巨大的機會」。雖然大多數iPhone在中國製造，但蘋果正在將其生產擴展到印度。根據11月的台灣證券文件，主要供應商富士康科技在印度的一個建設項目投資超過15億元，以滿足「營運需求」。媒體報導也顯示，富士康正在印度泰米爾納德邦開發新廠。

亞馬遜早在2013年就開始在印度開展業務，當時主要是銷售書籍。之後這家科技巨頭在印度競爭激烈的電商市場拿下大多數市占率，在食品雜貨和音樂串流等各個行業擁有超過1億客戶。過去幾年，它一直是該地區最大的供應商之一，可與沃爾瑪子公司Flipkart等巨頭相媲美。

谷歌母公司Alphabet也加入了這個行列。2020年，同樣出生於印度的執行長皮查(Sundar Pichai)表示，該公司將在未來5到7年內向印度投資100億元。該公司後來在印度西部的古吉拉特邦開設一個全球金融科技中心。Alphabet去年10月表示，將把Pixel智慧型手機的生產擴大到印度，並計畫在今年發布。

印度 微軟 投資

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