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PPI也超預期 通膨治絲益棼

財經新聞組／綜合報導

勞工部發布報告，1月批發物價漲幅超出預期，使通膨情勢更加複雜。

衡量商品和服務生產者收到價格的生產者物價指數(PPI)本月上漲0.3%。接受《道瓊》調查的經濟學家預期增幅僅為0.1%。12月PPI下降0.2%。

不包括食品和能源的核心PPI上漲0.5%，也高於預期的0.1%漲幅。不包括食品、能源和貿易服務的PPI上漲0.6%，為2023年1月以來最大單月漲幅。

前幾天公布的消費者物價指數(CPI)顯示，即使聯準會預期全年會放緩，但通膨仍居高不下。CPI較去年同期上漲3.1%，低於12月水平，但仍遠高於聯準會2%的通膨目標。

聯準會更注重的長期通膨指標核心CPI上漲3.9%。CPI與PPI不同之處在於它計算消費者在市場上實際支付的價格。

CPI數據公布後，股市大幅下跌。市場一直預期聯準今年會大幅降息，但由於通膨展現出意想不到的持續性，這些預期最近幾天不得不被削減。

最終需求服務成長0.6%，醫院門診照護成長2.2%。由於汽油下跌3.6%，最終能源需求下降1.7%，導致商品價格實際下跌0.2%。

與去年同期比較，總體PPI僅成長0.9%，略低於12月1%的水平。然而，剔除食品、能源和貿易服務後，該指數繼12月上漲1.8%後上漲2.6%。

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