首申失業金數 上周減8000人

上周申請失業救濟金的美國人減少，因為面對意在冷卻美國經濟成長的利率 上升，勞動市場持續展現韌性。

勞工部 報告，截至2月10日當周新申請失業救濟金人數減少8000人至21.2萬人。4周移動平均初請人數從前周的21萬2750人增加5750人至21萬8500人。

截至2月3日當周，總共有190萬美國人持續申領失業救濟金，較前周增加3萬，是11月以來最多人數。

每周申請失業救濟金人數被視為美國單周裁員 數的指標。雖然聯準會努力為經濟降溫，但它們仍處於極低水準。

自2022年3月起聯準會已調升基準利率11次，以降低經濟自2020年新冠疫情衰退後復甦期間持續4年的高通膨。

雖然過去一年通膨大幅放緩，但勞工部本周報告顯示，消費者物價仍遠高於聯準會2%的目標。

2024年伊始，美國雇主招聘人數激增，1月新增35.3萬個就業崗位，這是美國經濟能繼續擺脫20年來最高利率影響的最新跡象。

即使裁員仍處於偏低水平，但最近科技和媒體產業的裁員增加。谷歌母公司Alphabet、eBay、TikTok、Snap和《洛杉磯時報》最近都宣布裁員。思科系統14日宣布裁員4000人。

除了科技和媒體之外，UPS、梅西百貨和李維最近也進行裁員。