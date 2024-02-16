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1月零售額大減0.8% 超出預期

財經新聞組／綜合報導

美國商務部發布報告指出，1月消費者支出大幅下降，這對經濟來說是一個潛在的早期危險信號。

根據人口普查局的數據，繼12月成長0.4%後，1月零售額下降0.8%。下跌是在意料之中：接受《道瓊》調查的經濟學家預計下跌0.3%，部分原因是為了彌補可能推高12月數據的季節性因素。

然而，修正幅度遠超預期。即使不包括汽車，銷量也下降0.6%，遠低於預期的成長0.2%成長。

銷售報告根據季節性因素進行調整，但未根據通貨膨脹因素進行調整，因此報告顯示支出落後物價上漲的步伐。與去年同期相比，銷售額僅成長0.6%。

勞工部13日報告指出，1月整體通膨率上升0.3%，若剔除食品和能源價格的核心通膨則上升0.4%。與去年同期相比，這兩個讀數分別為3.1%和3.9%。

建築材料和園藝商店的銷售尤其疲軟，下滑4.1%。雜項商店銷售額下降3%，汽車零件和零售商銷售額下降1.7%。在上揚的部分，餐廳和酒吧的銷售額成長0.7%。

消費者實力一直是美國成長前景的核心，事實證明，美國成長前景比大多數政策制訂者和經濟學家的預期要持久得多。2023年第4季支出加速成長2.8%，雖然普遍預測經濟會出現衰退，但國內生產毛額(GDP)仍成長2.5%。

然而，人們仍然擔心，居高不下的通膨可能會產生衝擊並危及未來前景。

經濟方面也有一些好消息，聯準會費城和紐約地區的2月地區製造業調查結果均優於預期。

費城的調查結果顯示為5.2，上升16點，優於預期的-8；而紐約州的調查結果為-2.4。雖然紐約的調查仍然顯示收縮，但這個讀數比1月的-43.7和預計-15的2月預估值要好得多。這些調查衡量的是報告成長的公司比例，因此正值讀數代表擴張。

費城 勞工部 人口普查

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