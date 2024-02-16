通膨重新抬頭 影響降息決定

美股14日大幅回升，收復13日通膨數據超出預期後的部分嚴重跌幅。小型股領漲，羅素2000指數在經歷多年來最糟單日走勢後上漲超過2%。

但投資 人面臨的更大問題仍然是：這次大跌是一次性，還是更大事件的開始？

綜合證據證明，這是一次短期回調，幾周後將創下新高；換句話說，這是一個買入機會。

無論未來幾周的經濟數據如何，史坦普500指數在從10月低點大幅上漲20%後出現回檔並不罕見，尤其是在目前所處的位置。由於史指在過去15周上漲了14周，因此預計會出現短暫的喘息。

然而，尾部風險是真實存在的，下行風險並非微不足道，最好的策略也很難避開。

從廣義上講，推動軟著陸預期的說法最近並沒有明顯改變。正如芝加哥Fed行長古爾斯比所說，「當看到1月消費者物價指數高於預期時，不要太過激動。」

與此同時，作為任何牛市引擎的獲利成長仍然強勁，而且成長不僅限於七巨頭，儘管肯定會有所幫助。

此外，大多數通膨指標仍呈下降趨勢。1月總體和核心通膨數據可能超出預期上漲，但這兩個數據的同比趨勢都在走低。

但仔細研究消費者物價指數報告後就會發現一些讓一些投資人無法成眠的趨勢：排除住房部門後的所謂「超級核心通膨」已大幅上升。

聯準會 主席鮑爾經常提到的通膨指標去年底從8%驟降至3%，但又回升至5.5%。The Macro Compass老闆佩卡提耶洛(Alfonso Peccatiello)表示， 「這對市場來說不是好消息。」

如果通膨的確在更廣泛的範圍內走高，可能會讓2023年中期震撼投資人並擾亂市場的「不著陸」情景，重新成為人們關注的焦點。

與此同時，聯準會降息 的預期正在推動這股趨勢，而降息的時機遠不如投資人認為下一步就是降息的事實更重要。