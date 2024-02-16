我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

通膨重新抬頭 影響降息決定

財經新聞組／綜合報導

美股14日大幅回升，收復13日通膨數據超出預期後的部分嚴重跌幅。小型股領漲，羅素2000指數在經歷多年來最糟單日走勢後上漲超過2%。

投資人面臨的更大問題仍然是：這次大跌是一次性，還是更大事件的開始？

綜合證據證明，這是一次短期回調，幾周後將創下新高；換句話說，這是一個買入機會。

無論未來幾周的經濟數據如何，史坦普500指數在從10月低點大幅上漲20%後出現回檔並不罕見，尤其是在目前所處的位置。由於史指在過去15周上漲了14周，因此預計會出現短暫的喘息。

然而，尾部風險是真實存在的，下行風險並非微不足道，最好的策略也很難避開。

從廣義上講，推動軟著陸預期的說法最近並沒有明顯改變。正如芝加哥Fed行長古爾斯比所說，「當看到1月消費者物價指數高於預期時，不要太過激動。」

與此同時，作為任何牛市引擎的獲利成長仍然強勁，而且成長不僅限於七巨頭，儘管肯定會有所幫助。

此外，大多數通膨指標仍呈下降趨勢。1月總體和核心通膨數據可能超出預期上漲，但這兩個數據的同比趨勢都在走低。

但仔細研究消費者物價指數報告後就會發現一些讓一些投資人無法成眠的趨勢：排除住房部門後的所謂「超級核心通膨」已大幅上升。

聯準會主席鮑爾經常提到的通膨指標去年底從8%驟降至3%，但又回升至5.5%。The Macro Compass老闆佩卡提耶洛(Alfonso Peccatiello)表示， 「這對市場來說不是好消息。」

如果通膨的確在更廣泛的範圍內走高，可能會讓2023年中期震撼投資人並擾亂市場的「不著陸」情景，重新成為人們關注的焦點。

與此同時，聯準會降息的預期正在推動這股趨勢，而降息的時機遠不如投資人認為下一步就是降息的事實更重要。

投資 降息 聯準會

上一則

「大賣空」貝瑞 加碼阿里、京東

下一則

波克夏減碼蘋果 加碼雪佛龍

延伸閱讀

市場預期 Fed 7月才會降息

市場預期 Fed 7月才會降息
聯準會降息時間點 可能延至夏季

聯準會降息時間點 可能延至夏季
美債殖利率大漲 聯準會7月前降息押注減低 5月降息機率剩32%

美債殖利率大漲 聯準會7月前降息押注減低 5月降息機率剩32%
美1月CPI年升3.1% 高於預期 Fed降息時機可能再延

美1月CPI年升3.1% 高於預期 Fed降息時機可能再延

熱門新聞

美財長葉倫表示，監管機關正在留意非銀行的不動產抵押貸款公司。（美聯社）

葉倫示警不動產抵押貸款危機

2024-02-10 01:00
艾司摩爾（ASML）價值3.8億美元的High-NA EUV設備。艾司摩爾提供

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

2024-02-10 22:43
好市多（Costco）已至少七次拿下美國綜合商品零售商顧客滿意度冠軍。 （美聯社）

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

2024-02-09 06:30
Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
輝達股價今年來大漲45%，公司市值已超過1.7兆美元。（路透）

Nvidia現在市值多驚人？股價今年來已狂飆45％ 1家抵全香港上市中企

2024-02-10 06:18

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機