我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

財經簡訊

財經新聞組／整理

英國第4季陷入經濟衰退

初步數據顯示，英國經濟在去年最後一季陷入技術性衰退，國內生產毛額(GDP)萎縮0.3%，連續第2季下降。雖然沒有官方定義，但連續兩季負成長被普遍認為是技術性衰退。經濟學家對當季的預測為-0.1%。所有三個主要部門均出現收縮，其中服務業產出下降0.2%，生產下降1%，建築業產出下降1.3%。與2022年相比，2023年全年GDP預計成長0.1%。12月產出萎縮0.1%。

罷工讓Stellantis獲利減13%

汽車製造商Stellantis發布財報指出，受到北美罷工的影響，2023年下半年淨利下降13%。這家全球第三大汽車製造商下半年淨利為77億歐元，約83億美元，低於上年同期的88億美元。全年獲利成長11%至186億歐元。北美收入占總收入近半，由於出貨量下降侵蝕了其市占率，下半年營收從430億歐元下降5.6%至405億歐元。

思科裁員5% 影響4250職位

思科宣布裁員5%，將導致約4250個職位被裁減。這是最新一家2024年裁員的科技公司，科技業在經歷兩年市場低迷後繼續壓縮成本。1月是自去年3月以來裁員最繁忙的月份，Alphabet、亞馬遜、微軟和SAP都宣布將裁員，eBay、Unity和Discord也是如此。根據Layoffs.fyi網站，今年至今已有144家科技公司解雇近3.5萬名員工。

獲利率大減9成 PBF能源轉虧

PBF Energy發布財報表示，與去年同期獲利相比，第4季出現虧損，原因是這家美國煉油商獲利率較2022年水平有所下降，而燃料需求的增加速度未如預期。PBF第4季綜合煉油毛利率從去年同期的每桶11.22元降至每桶1.04元。這家總部位於新澤西州帕西帕尼的煉油商表示，截至12月31日當季淨虧損4840萬元，合每股40分，而去年同期為獲利6.378億元，合每股4.86元。

微軟將投資德國34億用於AI

微軟未來兩年將在德國投資32億歐元、約34.4億美元專注於人工智慧(AI)。這是該公司過去40年來在德國進行的最大一筆投資，其中大部分資金將用於在2024年和2025年建立資料中心和培訓AI人員。微軟德國執行長賈尼克(Marianne Janik)拒絕透露具體投資地點，但表示主要關注萊茵西部地區和法蘭克福銀行中心周邊地區。

裁員 投資 德國

上一則

「大賣空」貝瑞 加碼阿里、京東

下一則

波克夏減碼蘋果 加碼雪佛龍

延伸閱讀

駭客用ChatGPT強化網攻 微軟點名俄羅斯北韓伊朗

駭客用ChatGPT強化網攻 微軟點名俄羅斯北韓伊朗
微軟未來兩年將在德國投資34億美元 著重發展AI

微軟未來兩年將在德國投資34億美元 著重發展AI
在去風險戰略下 德企2023對中投資年增超4% 創歷史新高

在去風險戰略下 德企2023對中投資年增超4% 創歷史新高
科技業裁員潮 思科證實遣散逾4千人

科技業裁員潮 思科證實遣散逾4千人

熱門新聞

美財長葉倫表示，監管機關正在留意非銀行的不動產抵押貸款公司。（美聯社）

葉倫示警不動產抵押貸款危機

2024-02-10 01:00
艾司摩爾（ASML）價值3.8億美元的High-NA EUV設備。艾司摩爾提供

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

2024-02-10 22:43
好市多（Costco）已至少七次拿下美國綜合商品零售商顧客滿意度冠軍。 （美聯社）

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

2024-02-09 06:30
Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
輝達股價今年來大漲45%，公司市值已超過1.7兆美元。（路透）

Nvidia現在市值多驚人？股價今年來已狂飆45％ 1家抵全香港上市中企

2024-02-10 06:18

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機