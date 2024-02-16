英國第4季陷入經濟衰退

初步數據顯示，英國經濟在去年最後一季陷入技術性衰退，國內生產毛額(GDP)萎縮0.3%，連續第2季下降。雖然沒有官方定義，但連續兩季負成長被普遍認為是技術性衰退。經濟學家對當季的預測為-0.1%。所有三個主要部門均出現收縮，其中服務業產出下降0.2%，生產下降1%，建築業產出下降1.3%。與2022年相比，2023年全年GDP預計成長0.1%。12月產出萎縮0.1%。

罷工讓Stellantis獲利減13%

汽車製造商Stellantis發布財報指出，受到北美罷工的影響，2023年下半年淨利下降13%。這家全球第三大汽車製造商下半年淨利為77億歐元，約83億美元，低於上年同期的88億美元。全年獲利成長11%至186億歐元。北美收入占總收入近半，由於出貨量下降侵蝕了其市占率，下半年營收從430億歐元下降5.6%至405億歐元。

思科裁員 5% 影響4250職位

思科宣布裁員5%，將導致約4250個職位被裁減。這是最新一家2024年裁員的科技公司，科技業在經歷兩年市場低迷後繼續壓縮成本。1月是自去年3月以來裁員最繁忙的月份，Alphabet、亞馬遜、微軟和SAP都宣布將裁員，eBay、Unity和Discord也是如此。根據Layoffs.fyi網站，今年至今已有144家科技公司解雇近3.5萬名員工。

獲利率大減9成 PBF能源轉虧

PBF Energy發布財報表示，與去年同期獲利相比，第4季出現虧損，原因是這家美國煉油商獲利率較2022年水平有所下降，而燃料需求的增加速度未如預期。PBF第4季綜合煉油毛利率從去年同期的每桶11.22元降至每桶1.04元。這家總部位於新澤西州帕西帕尼的煉油商表示，截至12月31日當季淨虧損4840萬元，合每股40分，而去年同期為獲利6.378億元，合每股4.86元。

微軟將投資德國 34億用於AI

微軟未來兩年將在德國投資32億歐元、約34.4億美元專注於人工智慧(AI)。這是該公司過去40年來在德國進行的最大一筆投資，其中大部分資金將用於在2024年和2025年建立資料中心和培訓AI人員。微軟德國執行長賈尼克(Marianne Janik)拒絕透露具體投資地點，但表示主要關注萊茵西部地區和法蘭克福銀行中心周邊地區。