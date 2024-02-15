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市場預期 Fed 7月才會降息

編譯季晶晶／綜合報導
市場調整對Fed降息時機與幅度的預期，預料可能要到7月才會開始降息。(路透)
市場調整對Fed降息時機與幅度的預期，預料可能要到7月才會開始降息。(路透)

美國1月通膨意外升溫，連帶淡化聯準會（Fed）降息的預期，投資人預估Fed 3月降息機率不到一成、5月啟動降息機率掉到約32%，並在全球金融市場掀起巨浪。但專家認為，延後降息不構成恐慌的理由，因為還是會降息，且經濟強勁，仍可望軟著陸，美股14日早盤回穩，道瓊工業指數漲逾百點。

美國1月消費者物價指數意外年升3.1%，打破市場對於年升幅跌破3%的期望，核心CPI年升幅也大於經濟學家預估，讓全球投資人遭遇「利率按兵不動更久」的現實，道瓊工業指數13日收盤重挫逾500點（跌幅1.4%），史坦普500指數與那斯達克綜合指數各跌1.4%和1.8%，拖累歐亞股市14日盤中表現疲弱。

美元指數一度升抵104.976，兌日圓升破150日圓，為三個月來首見；美國10年期公債殖利率衝上兩個半月新高，報4.314%，彭博資訊一項全球債券指數今年來已下跌3.5%，去年12月12日Fed轉鴿以來的漲幅全數回吐。紐約黃金現貨價格13日跌破每英兩2,000美元的關卡，是兩個月來首見，14日盤中續跌0.1%至每英兩1,990.32美元。

市場也調整對Fed降息時機與幅度的預期，預料可能要到7月才會開始降息。CME的FedWatch工具顯示，投資人預期3月首度降息的機率僅8.5%，5月啟動降息機率也降至32%，6月則是53%。

目前市場的交易價格顯示，交易人士僅預期Fed今年將降息三次，第四次降息的機率有如丟銅板，符合Fed官員預期降息三次的看法。摩根資產管理公司預期Fed今年將降息三次，但經濟將能避免衰退。

經濟學家認為，Fed可能延後降息，仍不構成恐慌的理由，因為若細究1月CPI報告，可發現為「雜訊多過訊號」。

凱投宏觀指出上月住房通膨加速攀升「看來很可疑」，因最近的另類租金指標都顯示停滯，因此預期住房通膨將持續減緩。

貝萊德投資組合經理人柯斯特瑞契說，Fed降息的論述並未改變，只是時機往後延到今年春末或夏季。富國銀行首席經濟學家布萊森也說，Fed不會僅憑單一數據做出政策決定。

Fed 5月決策行動機率。(資料來源：CME FedWatech)
Fed 5月決策行動機率。(資料來源：CME FedWatech)

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