歐盟上季GDP持平 逃過衰退

歐盟統計局表示，2023年最後三個月歐元區經濟成長與上季持平，較2022年同期成長0.1%，證實其早先的初步估計。繼第3季歐元區產出較上季萎縮0.1%之後，過去三個月的數據勉強逃過技術性衰退，即連續兩季出現負成長。最大經濟體德國仍季減0.3%，第二大經濟體法國持平，第三大經濟體義大利成長0.2%，第四大經濟體西班牙成長0.6%。

散戶券商Robinhood意外獲利

散戶經紀商Robinhood第4季意外獲利，並表示預計2024年收入將強勁成長。Robinhood上季財報表現超出華爾街的預期，因為該公司受益於客戶償還貸款 帶來的利息收入增加以及加密貨幣和股票推動的交易反彈。第4季託管資產(AUC)年增65%達到1026億元，主要受到持續的淨存款和更高的股權估值的推動。上季每股獲利3分，高於分析師預期的每股虧損1分。營收升至4.71億元，超出預期的4億5681萬元。

房貸利率 升至2個月來新高

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周下降2.3%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從前周的6.8%升至上周的6.87%，是2023年12月初以來的最高比率。對每周利率變動最敏感的房屋貸款再融資申請本周下降2%，但較一年前同周高出12%。購屋房貸申請本周下降3%，較去年同期下降12%。

Visa暫停印度 中介商業支付

Visa表示，印度央行上周指示該公司停止商業支付解決方案提供商(BPSP)的所有國內交易。BPSP促進企業對企業向不接受銀行卡的供應商進行銀行卡支付。印度央行的指令不影響所有商業卡支付，只影響由BPSP中介的支付。Visa發言人表示正與印度央行及其合作夥伴進行討論，以確保符合規定。與Visa合作此類交易的印度金融科技公司Enkash拒絕發表評論。

農機公司CNH獲利優於預期

凱斯紐荷蘭工業集團(CNH Industrial)發布財報指出，由於拖拉機和精密農業機械價格強勁，上季獲利有所上升。這家農業和建築設備製造商第4季調整後獲利為每股42分，高於去年同期每股36分。營收67.9億元，較去年同期下降2%。