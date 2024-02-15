財經簡訊
歐盟上季GDP持平 逃過衰退
歐盟統計局表示，2023年最後三個月歐元區經濟成長與上季持平，較2022年同期成長0.1%，證實其早先的初步估計。繼第3季歐元區產出較上季萎縮0.1%之後，過去三個月的數據勉強逃過技術性衰退，即連續兩季出現負成長。最大經濟體德國仍季減0.3%，第二大經濟體法國持平，第三大經濟體義大利成長0.2%，第四大經濟體西班牙成長0.6%。
散戶券商Robinhood意外獲利
散戶經紀商Robinhood第4季意外獲利，並表示預計2024年收入將強勁成長。Robinhood上季財報表現超出華爾街的預期，因為該公司受益於客戶償還貸款帶來的利息收入增加以及加密貨幣和股票推動的交易反彈。第4季託管資產(AUC)年增65%達到1026億元，主要受到持續的淨存款和更高的股權估值的推動。上季每股獲利3分，高於分析師預期的每股虧損1分。營收升至4.71億元，超出預期的4億5681萬元。
房貸利率升至2個月來新高
根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周下降2.3%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從前周的6.8%升至上周的6.87%，是2023年12月初以來的最高比率。對每周利率變動最敏感的房屋貸款再融資申請本周下降2%，但較一年前同周高出12%。購屋房貸申請本周下降3%，較去年同期下降12%。
Visa暫停印度中介商業支付
Visa表示，印度央行上周指示該公司停止商業支付解決方案提供商(BPSP)的所有國內交易。BPSP促進企業對企業向不接受銀行卡的供應商進行銀行卡支付。印度央行的指令不影響所有商業卡支付，只影響由BPSP中介的支付。Visa發言人表示正與印度央行及其合作夥伴進行討論，以確保符合規定。與Visa合作此類交易的印度金融科技公司Enkash拒絕發表評論。
農機公司CNH獲利優於預期
凱斯紐荷蘭工業集團(CNH Industrial)發布財報指出，由於拖拉機和精密農業機械價格強勁，上季獲利有所上升。這家農業和建築設備製造商第4季調整後獲利為每股42分，高於去年同期每股36分。營收67.9億元，較去年同期下降2%。
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