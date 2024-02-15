比特幣總投資額 再次破兆元

比特幣投資 總額自2021年11月以來再次突破1兆元，美國現貨比特幣ETF的資金流入繼續支撐價格。

根據價格平台Coingecko的數據，比特幣價格達到5萬1606元，創25個月新高；當天上漲4.1%，使該代幣的市值達到1.005兆元。

Coingecko數據顯示，2021年11月比特幣市值創下歷史新高，達到1.28兆元。

自今年2月初以來，這個全球最大加密貨幣 已上漲約20%，創去年10月以來最大單月漲幅。

比特幣投資占包括以太幣和其他數位貨幣的整個加密貨幣市場2.01兆元的一半以上。

分析師指出，美國新上市ETF最近幾周的強勁資金流入，部分推動了價格走勢。LSEG Lipper數據顯示，截至14日的過去一周，流入11支美國現貨比特幣ETF的資金增至16.4億元。

該產品在前5個交易日流入4.09億元。這些產品已獲監管部門批准並於1月開始交易。

加密貨幣流動性提供者B2C2分析師表示：「這種步伐是否會持續還有待觀察，但在加密貨幣領域，價格往往會推動流量。」「人們必須想像，如果像過去幾天那樣的日子越來越多，大量資金流入將通過現貨比特幣價格進一步上漲來滿足。」

在美上市的加密貨幣公司股價也在上漲，Coinbase上漲 7%，礦商Riot Platforms和CleanSpark分別上漲近9%和16%。

比特幣在2021年11月創下6萬9000元的歷史新高，之後2022年大部分時間和2023年上半年都在苦苦掙扎，主因受到全球央行貨幣緊縮以及一系列引人注目的加密公司倒閉的拖累，其中包括領先的加密貨幣兌換公司FTX。

但過去幾個月，經濟軟著陸的希望以及現貨比特幣ETF的推出提振了市場情緒。ETF被譽為該行業的遊戲規則改變者，因其對散戶交易者的吸引力而聞名，投資人現在無需直接持有該資產即可接觸比特幣。