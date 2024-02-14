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受夠通膨 速食愛好者 不買得來速了

編譯尤寶琪／綜合報導
價格偏高，讓速食業得來速越來越不受歡迎。（路透）
價格偏高，讓速食業得來速越來越不受歡迎。（路透）

想要找通貨膨脹的證據，看看速食餐廳的得來速就可以。有不少餐廳早在通貨膨脹於2022年6月達到巔峰9.1%之前，就開始上漲的勞工和原料成本轉嫁給消費者；消費者受夠了幫餐廳承擔成本，於是開始選擇少吃速食，並在社群媒體上抱怨，說自己喜歡的廉價速食一點都不廉價了。

銷售也證實了這一點；麥當勞2023年第四季業績就表現不佳，擁有肯德基、Taco Bell和必勝客(Pizza Hut)等餐廳的百勝集團(Yum Brand)，成長也低於預期。

速食業高層也注意到了這情況；麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)告訴分析師，消費者每分錢都花錢更小心，並承諾麥當勞在2024年會更重視消費者的負擔能力。

坎普辛斯基指出，年收入4萬5000元以下的消費者，會寧願去買較便宜的雜貨，並更經常自己做飯，而不是來吃麥當勞；「在家自己煮變得更便宜，低收入消費者群是我們的戰場，」他說。

有些常見雜貨價格一直在下跌；根據勞工統計局的「食品消費者物價指數」，2022年12月至2023年12月期間，家庭食品類別僅上漲1.3%，但外食類則上漲了5.2%。

向來以其1元菜單而聞名的麥當勞，近期因為康乃狄克州一間餐廳的18元大麥克套餐和7元的滿福堡加蛋套餐，而在網路上飽受批評。

麥當勞告訴國家廣播公司新聞網(NBC News)，價格是由經銷商決定，並可能因為地點而有所不同，但公司努力在價格上取得平衡。

許多速食餐廳在近幾年都擴大了產品範圍，對餐廳進行調整，好盡可能的吸引來自不同收入水平的顧客；麥當勞近期就給其知名漢堡升級並開了副品牌「CosMc's」。

但專門於飲食行銷的Bolt PR董事長勞菈．墨菲(Laura Murphy)表示，飽受通貨膨脹困擾的消費者更關心的是價格，「民眾在告訴速食業領導者，『我們找的是這些，我們想要的是這些：我們要效率，我們要負擔得起的產品。』」

麥當勞 通貨膨脹 勞工

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