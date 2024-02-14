近兆元商務地產債務 今年到期

根據統計，美國商業和多戶房地產 領域中，有近20%的未償債務將在今年到期，規模高達9290億元，這些債務需要再融資或出售房產。

這個規模比抵押貸款 銀行家協會(MBA)先前估計的6590億元高出40%。激增主要是來自貸款展期和其他延遲，而非新的交易。

根據MBA的報告，銀行持有的商業地產債務中，今年有4410億元到期。還有大約2340億元的到期債務透過商業抵押支持證券(CMBS)、擔保貸款憑證(CLO)和資產抵押債券(ABS)證券化；非銀行貸方則有1680億元的債務在今年到期。

美國商業地產的價格已較2022年初的高峰下跌21%，商辦類地產是重災區。由於新冠疫情後的居家辦公潮，這類地產價格下跌幅度最大，高達35%。商辦類貸款中，有大約25%於今年到期。

與美國商業房地產相關的所有債務總額達到4.7兆元。隨著美國商業地產價值下滑，風險日益凸顯，監管機構和投資 人對此均表示擔憂。違約增加和相關減記已經波及到一些地區性銀行，近日爆雷的紐約社區銀行(NYCB)就是最典型的例子。此外，KKR的商業抵押房地產投資信託、以及CMBS的持有者也受到衝擊。

根據業內報告，截至2023年底，美國商業地產債務中有大約858億元被認為瀕臨風險的，另有2346億元債務可能面臨困境。

聯準會表示已完成升息，今年即將展開降息，市場普遍預期最快5月降息。在這樣的背景下，之前由於利率波動且路徑不確定、對物業價值缺乏明確性， 加上對某些物業基本面的質疑，令市場陷入僵局。而今年預計會有所改變，可望完成更多交易。