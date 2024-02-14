美股最錢線／市場廣度擴大 7巨頭將交棒

史坦普500指數飆升站上5000點，主要是由於幾支大型科技股的大幅上漲帶動。

輝達、Meta和微軟等被稱為「七巨頭」的股票走勢眾所矚目。考慮到它們對股指獲利預測的巨大貢獻，它們主導市場地位是很合理的。

但七大科技股獲利預測領先的走勢預計不會持續到2024年全年。

美國商銀美國股票和量化策略主管蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)的最新研究顯示，史指中其他493家公司預計2024年第4季的獲利增幅將超過「七巨頭」。

其他493支股票的獲利復甦將代表最近幾季獲利領先地位的重大逆轉。對蘇布拉曼尼亞來說，這也可能代表股市領導地位的轉變。她在報告中寫道：「我們相信，縮窄的成長差異將成為市場廣度擴大的催化劑。」

這項獲利變化為2024年開始時華爾街最重要的呼聲之一提供了根本性支持。蘇布拉曼尼亞表示，市場廣度的擴大可能會在「6月或更早」到來。

除了獲利好轉之外，她也強調，聯準會 的利率路徑將在市場回報預期擴大的過程中發揮關鍵作用。對6月的預測與對聯準會6月首次降息 的預測一致。

Fundstrat研究主管李湯姆(Tom Lee)上周寫道，他對史指今年底5200點的預測「看來過於保守」。但認為短期內聯準會的「不確定性」可能會導致投資 人感到焦慮。

高盛股票策略師史奈德(Ben Snider)最近解釋了一個類似的理論：一旦投資人不再「如此擔心」聯準會具體何時降息，隨著投資人接受蘇布拉曼尼亞的獲利預期，漲勢可能會擴大。

他說，「如果展望未來6或12個月，我的確認為市場廣度會擴大。」

他補充說，這並不代表大型科技股會暴跌，「而是更有可能開始看到股市其餘部分表現更加強勁。」