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從衍生性商品反應來看 美債交易者終於不再跟Fed對著幹

編譯任中原／綜合外電
隔夜指數交換（OIS）行情所反映今年12月降息次數。（取材自彭博）
隔夜指數交換（OIS）行情所反映今年12月降息次數。（取材自彭博）

美國公債交易商終於聽從市場最古老的訓誡：千萬不要跟聯準會（Fed）對著幹。

當Fed之前大幅升息期間，投資人一直誤判利率會升到多高，結果使他們在2022年公債重挫期間損失慘重。

去年初投資人認為銀行倒閉風波將迫使Fed停止升息，結果卻押錯寶。等到12月Fed主席鮑爾暗示升息已經結束時，投資人又賭貨幣政策將急轉彎，最快今年3月Fed就會開始降息，儘管Fed自己並未如此預測；然而現在投資人已逐漸學會聽話。

在衍生性商品市場，投資人已經開始預期Fed今年只會降息4碼，或最多5碼，只比Fed預測的3碼略多，而去年底時投資人曾預期今年將降息7碼，比Fed預測的降幅整整多出1個百分點。

當然，Fed預測的降幅也可能出錯；但投資人的預期與Fed官員同步，則至少不會對Fed的決策驚惶失措。如此一來，將能為金融市場提供一股穩定的力量，且可能使債市投資人連賠3年之後只會承受有限的風險。

紐約Penso顧問公司創辦人波格曼恩表示，「顯然我們已經接到Fed的訊息，了解他們將採取保險型的降息行動，因為他們看到通膨正在下降，因此準備降息，以免政策過緊，導致經濟停滯；「我認為市場現在已經做了適當的反應」。

Fed的政策方向，將繫於通膨是否持續下降，因此未來Fed的展望也可能改變。Fed主席鮑爾已經表示，他觀迎經濟堅實成長，只要不會加重消費者物價的壓力即可。勞工部將於15日公布元月消費者物價指數（CPI），經濟學者預測年升率為2.9%，是2021年3月以來最小升幅。

通膨持續下降，讓Fed能夠單單為了放鬆貨幣政策的約束力，就降低利率。這有助於為公債市場建立底部。目前市場普遍的共識是殖利率不大可能回升到去年的頂峰。

在這種氛圍下，上周財政部標售420億美元10年期公債時，才會出現強勁的需求。選擇權市場交易商目前賭公債殖利率將維持在穩定的區間內，以等待Fed首次降息行動；目前市場預期最快5月才會開始降息。

由於目前Fed與市場對今年預期降息幅度的差距並不大，因此基於Fed自己對降息幅度也不大確定，因此可能不會大幅改變自己的預測。

降息 投資 殖利率

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