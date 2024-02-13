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北美企業機器人訂單 減30%

財經新聞組／綜合報導
經濟前景疲軟，企業訂購機器人數量減少。（路透）
經濟前景疲軟，企業訂購機器人數量減少。（路透）

由於對經濟放緩和利率上升的擔憂，北美企業去年訂購的機器人數量減少約三分之一，更難證明購買先進機器的合理性。這是機器人進軍北美勞動市場5年來第一次出現阻礙。

追蹤機器人訂單的產業組織推進自動化協會(A3)主席伯恩斯坦(Jeff Burnstein) 說，「當經濟不景氣時，更容易延後採購。」

根據A3的數據，2023年企業採購了3萬1159台機器人，比前一年減少30%，是2006年以來最大的降幅，淨減數量也是史上最大。受影響最大的是汽車相關產業以及食品和金屬製造等其他產業。汽車產業就占其中一半。

第4季訂單量為7683具，較去年同期減少8%。

雖然有些公司宣布開發更先進的機器版本，但機器人訂單仍放緩。機器人新創公司Figure上月表示，它與德國寶馬建立合作夥伴關係，在該汽車製造商位於南卡羅來納州的工廠配備人形機器人，以承擔某些體力任務。電動車製造商特斯拉也正在開發一款人形機器人。

但對於許多機器人製造商來說，由於擔心經濟疲軟以及新冠疫情期間庫存過多，現有機器的銷售受到阻礙。丹麥小型靈活機器人製造商優傲機器人(Universal Robots)最近報告去年營收下降7%至3.04億元。

優傲總裁波弗爾森(Kim Povlsen)告訴投資人：「2023年的特點是：我們許多核心客戶面臨著艱難的經濟和商業環境，上半年全球工業活動放緩。」

在新冠疫情期間，機器人銷售蓬勃發展，因為在勞動力嚴重短缺的情況下，生產商爭先恐後地使用機器來生產商品。根據A3數據，2022年是訂單創紀錄的一年。

伯恩斯坦表示，與他討論過的大多數機器人生產商都對下半年業務回升持樂觀態度。

他表示，該產業大多已克服疫情造成的扭曲。危機期間許多公司額外訂購機器人，因為擔心在生產延誤和全球供應鏈崩潰的情況下無法收到貨物，「讓人感覺企業已提前滿足2022年的需求。因此現在在再次訂購大量新機器人之前都有庫存需要處理。」

疫情 南卡羅來納州 特斯拉

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