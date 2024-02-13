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黃仁勳：科技革新將降低開發AI成本

財經新聞組／綜合報導

輝達執行長黃仁勳預計，未來幾年運算技術的進步，將使開發人工智慧(AI)的成本遠低於OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)聲稱所需的7兆元。

他在杜拜舉行的世界政府峰會上表示，「你不能假設你會買更多電腦，而是必須假設電腦會變得更快，因此不會需要那麼多總量。」」輝達生產歷來最受歡迎的AI晶片，黃仁勳相信晶片產業將降低AI的成本，因為這些零件的製造速度「越來越快」。

《華爾街日報》日前報導，OpenAI執行官奧特曼正向包括阿拉伯聯合大公國在內的中東投資者那裡籌集7兆元，用於一項半導體計劃，以與輝達競爭AI市場。

由於在AI訓練晶片領域無可爭議的領導地位，輝達的市值已飆升至超過1.7兆元，讓黃仁勳的個人財富增加了數倍。奧特曼和其他AI開發者正在尋求硬體多元化的方法，包括研究自行製造晶片。

全球領先的代工晶片製造商台積電和三星電子每年投入超過300億元的資本支出，以保持領先潛在競爭對手的優勢。對奧特曼來說，真要想削弱它們的領先地位，必須在研究、開發、設施和專業人員上投入大量資金，但黃仁勳認為，更好、更具成本效益的晶片將使這變得不必要。

話雖如此，黃仁勳並不認為AI支出的成長會很快結束。他在演講中估計，未來5年內為AI提供支援的全球資料中心成本將翻倍，「我們正處於新時代的開始。資料中心的安裝基礎價值約為1兆元。在未來4到5年內，我們將擁有價值2兆元的數據中心，為世界各地的軟體提供支援。」

AI 晶片 黃仁勳

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