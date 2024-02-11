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華爾街大多頭：史坦普500逢龍年龍騰股躍 年底上看5350點

編譯湯淑君／綜合外電
曼哈頓中國城華人舞龍舞獅歡慶農曆新年，圖為2023年2月檔案照。2024是農曆龍年，根據1871年以來的歷史資料，每逢龍年美股史坦普500指數大漲機率高。（美聯社）
曼哈頓中國城華人舞龍舞獅歡慶農曆新年，圖為2023年2月檔案照。2024是農曆龍年，根據1871年以來的歷史資料，每逢龍年美股史坦普500指數大漲機率高。（美聯社）

2024年迎來60年一遇的甲辰龍年，華爾街知名大多頭Fundstrat Global Advisors研究部主管Tom Lee表示，回顧1871年以降，美國股市每逢龍年傾向龍騰股躍，史坦普500指數龍年平均漲幅逾12%，這意味著該指數日前攻克5,000點大關後，後市或許還有持續奔馳的空間。

MarketWatch報導，Lee在10日發布的研究報告中提到，檢視1871年以來的歷史資料，美股每逢龍年表現就「特別優異」，龍年平均全年漲幅達12.7%。以此推論，史坦普500指數2024年終落點上看5,350點，暗示可能比10日（周五）收盤的5,026.61點再漲6.4%。

Lee說：「『龍』的中文發音近似英文的『long』（多頭），實際上也名實相符。」

他指出，回顧1971年以來的歷史資料發現，史坦普500指數在龍年收漲的機率達75%，是十二生肖年當中收漲勝率最高的，而且全年平均漲幅達12.7%。

各生肖年史坦普500指數表現比較

1971年以來，史坦普500指數在各生肖年收漲機率和平均年報酬率統計如下：

鼠年收漲機率62%，平均年報酬率4.5%

牛年收漲機率62%，平均年報酬率6.9%

虎年收漲機率54%，平均年報酬率0.7%

兔年收漲機率19.2%，平均年報酬率77%

（龍年收漲機率75%，平均年報酬率12.7%）

蛇年收漲機率33%，平均年報酬率-0.5%

馬年收漲機率42%，平均年報酬率0.3%

羊年收漲機率69%，平均年報酬率5.8%

猴年收漲機率69%，平均年報酬率4.5%

雞年收漲機率69%，平均年報酬率10.2%

狗年收漲機率54%，平均年報酬率5.6%

豬年收漲機率69%，平均年報酬率11.1%

若漲勢分布更廣 史坦普500年終甚至有望攻上5,500點

此外，小型股遇龍年也往往綻放光芒。Lee指出，回溯至1979年的資料顯示，iShares羅素2000 ETF（代碼 IWM）每逢龍年，表現有88%的機率超越史坦普500指數。

Lee指出，羅素2000指數目前的股價淨值比（P/B）為1.91，比起史坦普500現約4.19的股價淨值比還不到一半。他預期，2024年注入股市的資金流將轉正，扭轉之前一連兩年流出的態勢，如此一來，美股漲勢可望從「七大巨頭」等大型股和科技股擴及更多類股，而隨著參與股市上漲的類股分布更廣，2024美股大盤漲勢可望更強，年底前史坦普500指數甚至有希望攻上5,400點至5,500點。

截至10日（周五）為止，史坦普500指數2024年以來已締造第10次歷史新高收盤紀錄，且已一連五周收漲。

史坦普500 美股 華爾街

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