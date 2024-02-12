臉書問市20年 求新求變傾聽客戶心聲屹立不搖

臉書歷經20年，已成社群平台龍頭。（123RF）

無論男女老幼，在社群媒體臉書 (Facebook)設有帳號的人不在少數，有些人活躍貼文並與人交流，就算不那麼活躍，也多少透過不同管道點擊鏈結造訪過臉書。

臉書發跡時只是哈佛大學裡幾個同學之間的社群網站 ，歷經20年，已成社群平台龍頭，這麼多年來網路業激烈廝殺，臉書依舊蓬勃發展、屹立不搖。

校園平台一路過關斬將

臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)2004年2月4日在就讀哈佛大學期間開立小型社群網站TheFacebook.com，供同學使用。

20年來，臉書一路成長，擊敗MySpace和Friendster等元老級對手，建立獨特立足點、不斷展現前所未有的持久力。目前臉書有超過20億每日活躍用戶，是許多文化和政治辯論的中心舞台。

臉書能夠青出於藍並在槍林彈雨下屹立，主要是憑藉創立之初的獨特性，並強調以「按讚」、評論、分享和朋友計數讓社群互動帶有遊戲般的趣味，另外又藉助新聞、更新用戶朋友和熟人的生活，與其他社群平台區隔開來。

西北大學(Northwestern University)傳播學系研究數位文化的教授博茨科夫斯基(Pablo Boczkowski)說，社交遊戲化趨勢非常明顯，臉書懂得善用，再加上用戶多，更助長趨勢，透過遊戲般的輕鬆平台，人人都可輕易知道同齡其他人擁有什麼、相互比較，個人真實生活中無法做到。

臉書2004年剛設立時只是哈佛大學學生之間的網站，短短時間便不斷擴大，先是開放其他大專院校學生註冊使用，接著將觸角延伸到高中生和擁有公司電郵的專業人士，到了2006年，許多原始用戶已超出最初設定的年齡範圍，臉書不得不擴大會員網絡。

查克柏格2006年接受「紐約時報」(New York Times)訪問時說，臉書會員已有畢業兩年的(哈佛)校友，而且超過三分之一已不再大學裡上課。臉書隨即將會員擴大到屆滿13歲的人。

臉書早一步聚焦於年輕人，奠定該平台為千禧世代打造社交空間的基調，年輕會員能夠與家人、朋友乃至於新朋的朋友保持聯繫、及時更新生活動態、分享看法。

強大的社交平台是臉書關鍵籌碼，有別於其他元老級社群網站。

MySpace與臉書同一時代跨足市場，主要是讓用戶建立個人資料並結識新朋友，臉書則可透過現實生活中的熟人擴大人際網。2005至2008年間是最受歡迎的社群網站，人們除了彼此交流，也讓音樂及藝術家利用該平台發表作品，用戶可列出播放清單並將歌曲發送給線上朋友。

MySpace、Friendster退場

MySpace遠遠落後臉書，歌手賈斯汀(Justin Timberlake) 等新投資者團隊2011年予以收購，之後推出免費音樂播放平台，號稱最大免費線上音樂庫，約收藏4200萬首歌曲；奮力一搏並未挽回頹勢，Comscore報告，2011年中，MySpace每月活躍用戶降至3500萬人，臉書當年9月每月用戶達8億。

2019年，MySapce伺服器遷移失誤，導致用戶過去12年上傳的5000萬首歌曲遺失。

2002年推出的社群網站Friendster也未能堅持下去，轉型為社群遊戲網站後仍難起死回生，2015年6月停止營運。瑞士一研究顯示，Friendster致命傷是新成員與其他人未能緊密聯繫。

Meta Platforms應運而生

MySpace、Friendster黯然退場，臉書持續創新並收購而保有源源不絕的動力。

博茨科夫斯基教授說，在快速變化的經濟領域堅持20年是了不起的壯舉，臉書善於傾聽客戶心聲、了解需求並提供優質化產品，非常靈活而且成功。

數位公司未必需要靠更新使用者介面和設計取得成功，但社群媒體變化多得多，臉書便不斷推陳出新。

臉書2012年4月以約10億美元收購側重照片的社群媒體Instagram，不到一個月又以每股38美元上市。2021年，臉書以名為Meta Platforms (META)的公司為母公司， 旗下另有其他應用程式公司。

Meta也持續保有動能，投資Facebook Messenger和WhatsApp等通訊應用程式是關鍵。 2014年斥資160億美元收購這些應用程式，同年又涉足科技硬體領域，以20億美元收購虛擬實境公司Oculus。

博茨科夫斯基特別讚賞臉書投資WhatsApp，他說，WhatsApp在許多國家備受歡迎，用戶可廣泛接觸到同一平台每個人，臉書從中收集用戶使用平台的相關資料、進而創造商機。

近來臉書與Instagram、抖音(TikTok)較勁，Meta保持超然，社群媒體領導者的地位屹立不搖。

前身為推特(Twitter)的X平台去年夏天因一連串政策變化惹擾用戶而陷入混亂，Meta趁勢推出 Threads，旨在提供線上即時對話的真實空間，去年 7 月推出以來吸引數千萬日常用戶，但之後六個月參與度直線下降。