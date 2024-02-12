美掀巨額財富移轉潮 千禧世代、X世代20年內繼承72兆

美國千禧世代與X世代未來20年將從屬於嬰兒潮世代的父母繼承數十兆美元資產，意味著這兩個承受債務與高房價成本的族群，獲得喘息機會，可以開始為退休做準備。

MarketWatch報導，顧問業者Cerulli合夥公司估算，這個被稱為「巨大財富移轉」的現象，將讓72.6兆美元財富直接轉移到下一代身上，另有11.9兆美元捐給慈善機構。這種財富移轉現象伴隨人口變遷，同期屆滿65歲的美國人數量將創紀錄。

即使平均壽命拉長、以及醫療保健成本會吸納部分移轉資金，仍將有大量資金易手。Spinnaker信託公司資深副總裁迪米洛指出，嬰兒潮世代手上的房屋和股票價值大漲，使美國家庭財富暴增，不過這種財富移轉效應的影響將因家庭而異。

這股財富移轉浪潮也不會讓所有人雨露均霑，甚至可能加劇所得不均。

整體而言，對無法達成財務里程碑的千禧世代與X世代來說，繼承財富將造成重大影響。迪米洛說，其中許多過去為學貸所苦的人，將首度有辦法存退休金 。

專家認為，年紀最大的千禧世代和X世代成員，已經歷過三場衰退，包括911恐攻後的衰退、2007~2009年的金融海嘯、以及新冠疫情 引發的財務危機，資金運用也更有紀律。一些家庭已開始移轉財富，利用每年的贈與免稅額贈與財富。

為了強化子女的理財教育，較年長的世代要求理財顧問參與家族財富會議，幫助子女規畫並學習多元投資 與節稅計畫。

嘉信理財財務規畫董事總經理威廉斯指出， 一些家族甚至在研擬家族價值聲明、或規畫資金用途，因為年長世代除了想留下遺產、也希望提供指引。