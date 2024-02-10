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葉倫示警不動產抵押貸款危機

編譯黃淑玲／綜合報導
美財長葉倫表示，監管機關正在留意非銀行的不動產抵押貸款公司。（美聯社）
美財長葉倫表示，監管機關正在留意非銀行的不動產抵押貸款公司。（美聯社）

美國財政部長葉倫表示，美國監管機關正在留意非銀行的不動產抵押貸款公司，如果市場遭遇高壓，其中一家可能倒閉。

葉倫8日赴參議院銀行委員會作證，她說：「金融穩定監督委員會（FSOC）非常關切這個問題，因為非銀行房貸公司缺乏存款，而銀行有存款」，危急時刻可拿來因應。

彭博資訊分析，在美國，非銀行機構已成為不動產抵押貸款市場的主要參與者；近年來，Quicken Loans、Rocket Mortgage等網路貸款公司更是快速成長。不過這類放款業者的營運資金主要依賴短期融資工具，他們也不被允許利用聯準會（Fed）所提供的貼現窗口緊急貸款機制。

葉倫回答民主黨參議員瑪斯托問題時表示，「這些機構依賴的短期融資在穩定性方面可能遠低於存款，壓力大的時候，信用額度可能拉滿」。她示警，「在市場承壓的情況下，擔心其中有一家會倒閉。」

監管機關不斷警告，非銀行貸款公司跨足金融一直在顯著擴大，但監管沒有跟上。官員表示，隨著這些公司搶占更多的市場，加上它們與傳統銀行的關係變得更加複雜，未來潛藏著不可預見的風險。

去年11月，FSOC提出方案，準備將銀行以外的金融公司置於Fed嚴格監管之下。這將對非銀行的房貸公司、避險基金和投資公司帶來重大監管壓力。

彭博指出，當局可能將特定抵押貸款公司貼上系統重要性標籤，一旦戴上這個帽子，需要接受更多的監管。但FSOC目前尚未宣布啟動該程序。前一次FSOC認定非銀行機構具系統重要性的程序，花了大約一年半時間。

此外，葉倫也被問到聯邦政府舉債的可持續性。她說儘管令人擔憂，但美國公債市場短期內應不會受威脅。

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