傳OpenAI 營收達到20億元

英國《金融時報》引述兩位了解內情的消息人士的話報導，微軟支持的人工智慧(AI)新創公司OpenAI 在12月實現20億元營收里程碑。報導指出，基於尋求利用其技術在職場採用生成式AI工具企業客戶的強烈興趣，OpenAI相信到 2025 年這個數字可以增加一倍以上。根據《Information》先前報導，由於ChatGPT產品的強勁成長，該公司12月年化收入突破16億元，高於10月中旬的13億元。

投資人拋售美股 買進陸股

美國商銀引述EPFR數據指出，截至7日當周，投資人拋售美國股票和房地產股票，買入中國股票，指稱資金流入中國可能是由中國公共基金推動的。美國商銀的每周世界市場資金流動匯總顯示，美股資金流出達到156億元，為2023年9月以來最高水平；而中國資金流入創紀錄的188億元。

投資人最不看好的一個細分市場是房地產基金，本周流出11億元，為2022年5月以來最高水平，美國商銀將其歸因於美國地區銀行的困境。貨幣市場基金持續吸金，流入401億元，資產規模超過6兆元。

傳輝達為客戶設計客製晶片

消息人士透露，輝達正建立一個新的業務部門，專注於為雲端運算公司和其他公司設計客製化晶片，包括先進的人工智慧(AI)處理器。這家全球AI晶片設計龍頭兼供應商有意跨入不斷成長、價值300億元的客製化AI晶片市場，並保護自己免受越來越多有興趣尋找替代品公司的影響。

消息人士透露，輝達高層已經會見了亞馬遜、Meta、微軟、谷歌和OpenAI的代表，討論為其製造定製晶片。除了資料中心晶片之外，該公司還接觸電信、汽車和電玩客戶。

Expedia示警 拖累旅遊類股

線上旅遊公司Expedia表示，隨著機票價格從疫情後高點回落，預計2024年營收成長率將放緩。該公司宣布執行長科恩(Peter Kern)將辭去職務，由內部人士戈林(Ariane Gorin)接替。

Booking Holdings、Tripadvisor、Trivago和Airbnb股價也同步走低，因為人們對訂房放緩以及國內旅遊需求從疫情低點反彈後出現不平衡的擔憂加劇。Expedia警告，由於平均機票價格下降，航空旅遊收入面臨壓力。