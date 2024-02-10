我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

美德領袖白宮會談 重申援助烏克蘭抗俄的重要性

調整季節因素 CPI數據下修

財經新聞組／綜合報導

根據修訂後數據，12月消費者物價指數(CPI)漲幅低於最初報告數據。

勞工部勞工統計局(BLS)公布最新CPI數據年度修正顯示，12月CPI較上月上漲0.2%，而不是上月公布的0.3%。但11月數據被調升，顯示CPI漲0.2%，而非先前報告的0.1%。

此次修訂源自於季節性調整因素的重新計算，這種模式是政府將數據剔除季節性波動。勞工統計局每年都會執行這個例行程序，涵蓋2019年1月至2023年12月的數據。年增率數據因未經季節性調整，所以不必修訂。

剔除波動較大的食品和能源成分後，12月核心CPI較上月上漲0.3%，未經修正。

去年的修正結果顯示2022年下半年通膨率比原先報告要高一些，之後包括沃勒(Christopher Waller)在內的聯準會官員一直在熱切等待2023年修正後的CPI數據，以試圖衡量對抗通貨膨脹的進展。

第4季CPI通膨數據將對個人消費支出(PCE)物價指數產生影響；PCE是聯準會為實現2%通膨目標而追蹤的通膨指標。

12月核心CPI年增3.9%，領先核心PCE物價指數，PCE指數當月上漲0.2%，年增2.9%。

金融市場預計聯準會將在上半年某個時機開始降息。

勞工部 聯準會 通貨膨脹

上一則

北美需求減弱 百事公司業績參差

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

史指站上5000點 三大股指連漲5周

史指站上5000點 三大股指連漲5周
中國1月CPI年減0.8% 連跌4個月 官方：受春節錯月影響

中國1月CPI年減0.8% 連跌4個月 官方：受春節錯月影響
台CPI回落至1.79% 民眾通膨感受仍深

台CPI回落至1.79% 民眾通膨感受仍深
通膨繼續降溫 PCE終低於3%

通膨繼續降溫 PCE終低於3%

熱門新聞

Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
加拿大在彭博新能源財經的電池供應鏈排行首度奪冠 。 （路透）

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

2024-02-05 07:51
歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）也加入批評經濟學家的陣營。（美聯社）

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

2024-02-04 13:46
每當企業發布裁員消息，都讓人不禁想問，為何企業主管不自己減薪？ 路透

高階主管們何不自動減薪換取免裁員？微軟前人資主管這麼說

2024-02-01 12:53
金價不僅反映工業需求，也反映投資人對經濟和地緣政治風險的觀感。（路透）

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

2024-02-03 06:08
好市多（Costco）已至少七次拿下美國綜合商品零售商顧客滿意度冠軍。 （美聯社）

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

2024-02-09 06:30

超人氣

更多 >
劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜
終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭
谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？
拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反
美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些