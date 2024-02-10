調整季節因素 CPI數據下修

根據修訂後數據，12月消費者物價指數(CPI)漲幅低於最初報告數據。

勞工部 勞工統計局(BLS)公布最新CPI數據年度修正顯示，12月CPI較上月上漲0.2%，而不是上月公布的0.3%。但11月數據被調升，顯示CPI漲0.2%，而非先前報告的0.1%。

此次修訂源自於季節性調整因素的重新計算，這種模式是政府將數據剔除季節性波動。勞工統計局每年都會執行這個例行程序，涵蓋2019年1月至2023年12月的數據。年增率數據因未經季節性調整，所以不必修訂。

剔除波動較大的食品和能源成分後，12月核心CPI較上月上漲0.3%，未經修正。

去年的修正結果顯示2022年下半年通膨率比原先報告要高一些，之後包括沃勒(Christopher Waller)在內的聯準會 官員一直在熱切等待2023年修正後的CPI數據，以試圖衡量對抗通貨膨脹 的進展。

第4季CPI通膨數據將對個人消費支出(PCE)物價指數產生影響；PCE是聯準會為實現2%通膨目標而追蹤的通膨指標。

12月核心CPI年增3.9%，領先核心PCE物價指數，PCE指數當月上漲0.2%，年增2.9%。

金融市場預計聯準會將在上半年某個時機開始降息。