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北美需求減弱 百事公司業績參差

財經新聞組／綜合報導

由於北美地區對食品和飲料的需求減弱，百事公司上季業績好壞參半。

百事可樂第4季淨利13億元，合每股94分，高於去年同期的5.18億元和每股37分。不計項目，這家食品飲料巨頭每股獲利1.78元，高於預期的1.72元。淨銷售額下降0.5%至278.5元，低於預期的284億元。貨幣匯率導致淨銷售額下降1.5%。

由於售價調漲，百事公司本季有不包括收購和資產剝離的有機收入增加4.5%。但售價調漲也損害了對該公司食品和飲料的需求；在剔除定價和貨幣變動後，百事公司的銷售本季再次下滑。

百事公司高層在財報聲明中表示，高借貸成本和較低的個人儲蓄壓縮了消費者的預算，尤其是北美。並表示，出於方便和低廉的價格，消費者越來越傾向選擇較小的包裝尺寸。

百事公司北美桂格食品部門銷量下降8%。主動召回格蘭諾拉麥片棒和穀物麥片也損害當季的銷售，同時整個部門的成長也較疲軟。

北美Frito-Lay部門包括Cheetos和Doritos等品牌在內的銷售量下降2%。北美飲料部門本季銷量下降6%。

百事公司預計2024年有機收入將成長至少4%，核心固定匯率每股獲利將成長至少8%。該公司之前預測有機收入成長將達到4%至6%的高點，核心固定貨幣每股收益成長將達到高個位數。

百事公司高層在財報聲明中表示：「消費者可能會繼續關注自己的預算，並在購買時做出選擇。」

百事公司預計今年上半年業績將疲軟，因為產品召回削弱了其北美桂格燕麥業務，而國際衝突也損害了某些地區的銷售。預計全年國際有機收入成長將超過北美。

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