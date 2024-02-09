OpenAI年營收突破20億美元 成長之速科技業數一數二

OpenAI是少數幾家成立不到十年就實現10億美元營收的高科技公司。（路透）

OpenAI 的營收按年度化計算已超過20億美元，靠旗下旗艦人工智慧產品ChatGPT業績成長之速，已成為史上成長數一數二的科技公司。

英國金融時報引述知情人士報導，OpenAI 按單月營收乘以12計算，已於去年12月達到年營收20億美元的里程碑。知情人士也表示，在企業客戶在工作場合熱中採用OpenAI技術的驅策之下，2025年營收還會再成長一倍以上。

OpenAI若能實現如此非凡成長，將成為繼Google 和Meta之後，少數幾家成立不到十年就實現10億美元營收的高科技公司。

OpenAI創立於2015年，原本是一家非營利的AI研究實驗室，但2020年建立商業部門以來，已搖身一變成為一家商業巨獸。據商業新聞網站The Information報導，截至去年10月，Open Ai的年度化營收還只有13億美元。

據Open AI執行長奧特曼的說法，去年11月止，《財富》500強企業已有高達92％ 使用OpenAI的產品，包括ChatGPT和其基礎AI模型GPT-4，ChatGPT每周使用者多達1億人。

目前為止，OpenAI最大金主微軟 已承諾投資多達130億美元，這兩家結盟相得益彰，成為AI狂熱的領潮者。OpenAI的模型也強化了微軟的AI Copilot，這是一個針對Microsoft 365企業用戶的AI助理。

OpenAI和微軟簽有分潤協議。微軟雖未公開Copilot的銷售或使用者數據，但去年10月透露有1.8萬客戶透過微軟的Azure平台購買OpenAI軟體。

最近幾個月，OpenAI員工參與一項售股交易時，公司評價已高達860億美元，大約是去年4月的三倍。

奧特曼也在想辦法大幅擴增半導體貨源，這是AI公司設法降低使用OpenAI成本的關鍵產品。奧特曼本周在X上發文說：「建立大規模的AI基礎設施和有韌性的供應鏈，對於經濟競爭力相當重要。OpenAI會努力提供協助！」