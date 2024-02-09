我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

財經簡訊

財經新聞組／綜合報導

Spirit航空第4季虧損收窄

Spirit Airlines第4季虧損收窄至近1.84億元，但執行長表示，該航空公司正在恢復獲利，而且國內航線市場正在改善。在國內票價下跌、普惠引擎問題導致其部分空中巴士停飛，以及法官阻止捷藍航空收購後，該航空公司正努力找到自己的定位點。兩家航空業者正對該決定提出上訴。Spirit預計第1季仍將虧損，並預計營收將在12.5至12.8億元之間，高於分析師的預測。第4季每位乘客票價收入下降25%至48.24元，而每位乘客的非機票收入下降6.6%至66.6元。

Coach母公司調升獲利預期

Coach手袋製造商Tapestry調升全年獲利預期，押注中國對其手袋和皮革製品的需求復甦。Tapestry的主要收入來源Coach品牌銷售額成長6%，抵消了Kate Spade和Stuart Weitzman品牌分別下降6%和4%的影響。根據LSEG數據，截至12月31日當季，Tapestry淨銷售額升至20.8億元，優於分析師平均預期的20.6億元。預計稀釋後每股全年獲利為4.2至4.25元，而先前預測為4.1至4.15元。

西班牙暫停蘋果亞馬遜罰款

亞馬遜發言人表示，西班牙高等法院暫停了當地反壟斷機構去年對蘋果和亞馬遜的1.94億歐元罰款，等待這兩家公司提起上訴。西班牙國家市場和競爭委員會(CNMC)於2023年7月對這兩家公司進行罰款，理由是它們在西班牙聯手促銷蘋果設備。

CNMC表示，2018年10月31日簽署的兩份合約中的幾項條款，限制了影響西班牙電子產品網路銷售的競爭。蘋果被罰款1億4364萬歐元，亞馬遜被罰款5051萬歐元。亞馬遜表示，法院停止支付的裁決是上訴程序的一部分。

谷歌AI助手重新命名Gemini

谷歌將其Bard聊天機器人重新命名為Gemini，並表示在與微軟爭奪訂戶的過程中，消費者可以為更好的推理能力付費。美國客戶可以每月19.99元訂用Gemini Advanced，其中包括更強大的Ultra 1.0 AI模型。訂戶將獲得以往每月9.99元費用的2 TB雲端儲存空間，並且很快就會可以存取Gmail中的Gemini和Google生產力套件。這項捆綁包被稱為Google One AI Premium方案，是該公司至今對微軟及其合作夥伴OpenAI的最大回應之一。

亞馬遜 AI 微軟

上一則

美股最錢線／七巨頭若不濟 無損牛市前景

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
輝達因AI火熱 市值有望超越亞馬遜趕上Alphabet

輝達因AI火熱 市值有望超越亞馬遜趕上Alphabet
亞馬遜文件：創辦人貝佐斯未來一年將出售5000萬股

亞馬遜文件：創辦人貝佐斯未來一年將出售5000萬股
亞馬遜將推出AI購物助理Rufus 提供用戶建議

亞馬遜將推出AI購物助理Rufus 提供用戶建議

熱門新聞

Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
加拿大在彭博新能源財經的電池供應鏈排行首度奪冠 。 （路透）

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

2024-02-05 07:51
歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）也加入批評經濟學家的陣營。（美聯社）

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

2024-02-04 13:46
每當企業發布裁員消息，都讓人不禁想問，為何企業主管不自己減薪？ 路透

高階主管們何不自動減薪換取免裁員？微軟前人資主管這麼說

2024-02-01 12:53
金價不僅反映工業需求，也反映投資人對經濟和地緣政治風險的觀感。（路透）

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

2024-02-03 06:08
蘋果執行長庫克（圖）在1日法說會上解釋，頭戴式裝置Vision Pro之所以要價3,500美元，是因為裡面包含多達5,000項專利。 （美聯社）

蘋果頭戴裝置Vision Pro為何開出3500美元天價？執行長庫克這樣解釋

2024-02-02 07:08

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家

華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家