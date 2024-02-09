Spirit航空第4季虧損收窄

Spirit Airlines第4季虧損收窄至近1.84億元，但執行長表示，該航空公司正在恢復獲利，而且國內航線市場正在改善。在國內票價下跌、普惠引擎問題導致其部分空中巴士停飛，以及法官阻止捷藍航空收購後，該航空公司正努力找到自己的定位點。兩家航空業者正對該決定提出上訴。Spirit預計第1季仍將虧損，並預計營收將在12.5至12.8億元之間，高於分析師的預測。第4季每位乘客票價收入下降25%至48.24元，而每位乘客的非機票收入下降6.6%至66.6元。

Coach母公司調升獲利預期

Coach手袋製造商Tapestry調升全年獲利預期，押注中國對其手袋和皮革製品的需求復甦。Tapestry的主要收入來源Coach品牌銷售額成長6%，抵消了Kate Spade和Stuart Weitzman品牌分別下降6%和4%的影響。根據LSEG數據，截至12月31日當季，Tapestry淨銷售額升至20.8億元，優於分析師平均預期的20.6億元。預計稀釋後每股全年獲利為4.2至4.25元，而先前預測為4.1至4.15元。

西班牙暫停蘋果亞馬遜 罰款

亞馬遜發言人表示，西班牙高等法院暫停了當地反壟斷機構去年對蘋果和亞馬遜的1.94億歐元罰款，等待這兩家公司提起上訴。西班牙國家市場和競爭委員會(CNMC)於2023年7月對這兩家公司進行罰款，理由是它們在西班牙聯手促銷蘋果設備。

CNMC表示，2018年10月31日簽署的兩份合約中的幾項條款，限制了影響西班牙電子產品網路銷售的競爭。蘋果被罰款1億4364萬歐元，亞馬遜被罰款5051萬歐元。亞馬遜表示，法院停止支付的裁決是上訴程序的一部分。

谷歌AI 助手重新命名Gemini

谷歌將其Bard聊天機器人重新命名為Gemini，並表示在與微軟 爭奪訂戶的過程中，消費者可以為更好的推理能力付費。美國客戶可以每月19.99元訂用Gemini Advanced，其中包括更強大的Ultra 1.0 AI模型。訂戶將獲得以往每月9.99元費用的2 TB雲端儲存空間，並且很快就會可以存取Gmail中的Gemini和Google生產力套件。這項捆綁包被稱為Google One AI Premium方案，是該公司至今對微軟及其合作夥伴OpenAI的最大回應之一。