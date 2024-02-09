美股最錢線／七巨頭若不濟 無損牛市前景

隨著大型科技股推動美股創下歷史新高，逾來逾多華爾街 分析師對這種漲勢能否持續提出質疑。不過，BMO首席投資 策略師貝爾斯基(Brian Belski)表示，股市過度集中是一種被誇大的風險，不應阻止投資者購買股票。

他在最新報告中寫道，投資人「可能高估了」與集中度升高相關的「風險」。某些人認為這與2000年網路泡沫接近頂點時的市場環境類似，但他並不這麼認為。

根據高盛 的數據，科技「七巨頭」目前占史坦普500指數的29%。如果投資人對這些科技股的需求開始下降，這的確實意味著風險。

但貝爾斯基強調，即使大型科技股真的出現拋售，整體股市仍可能維持正回報，「我們的研究顯示，在大型股的優異表現開始減弱之後的一段時間裡，股市仍然表現良好。」

他分析這些數據發現，在10支最大股票的相對表現達到頂點後，史指表現通常依然穩健。自1990年以來，史指在相對表現達到頂點後的一年內，平均回報率為14.3%。

唯一一次下跌出現在2001年科技股泡沫破裂之後，但貝爾斯基認為當前市場環境與那時無法相提並論。

他認為這些數據顯示，如果所謂的「七巨頭」未來表現不佳，史指其餘493支股票也能承擔整個市場的權重。就算大型科技股今年真的出現拋售，投資人也不應感到意外，因為進入第二年的牛市通常會出現10%的回調。

他說，「史指在過去牛市進入第二年的某個時點，幾乎總是會出現技術性修正；因此即使這些股票開始掙扎，導致整體市場走軟，也不能因此就否定牛市前景。」

除了大型科技股，貝爾斯基表示，基本面看來對史指其他493支成分股有利。從估值角度看，它們的本益比略高於長期平均水平。與此同時，獲利也似乎在2023年觸底，並開始改善。