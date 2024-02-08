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營收訂單成長雙位數 Uber業績超標

財經新聞組／綜合報導

Uber第4季業績營收和獲利均超出分析師的預期。其中營收和訂單總量均呈雙位數成長。

Uber上季淨利14億元，合每股66分，而去年同期為淨利5.95億元，合每股29分。得益於股權投資重估的「未實現收益」，Uber的淨利包括10億元的淨收益。

本季營收較去年同期成長15%至99.4億元。總訂單量為376億元，年增22%。

執行長科斯洛沙西 (Dara Khosrowshahi) 在財報聲明中表示，隨著消費者支出繼續從零售轉向服務，2023 年是「Uber 可持續獲利成長」的一年，「我在整個公司看到的創新步伐和勢頭讓我充滿活力。」

Uber調整後EBITDA為12.8億元，年增93%，略高於StreetAccount調查分析師預期的12.3億元；也高於該公司11.8至12.4億元的財測值。

Uber預計2024年第1季總訂單量將在370至385億元之間，而StreetAccount的估計為374.3億元。預計調整後EBITDA為12.6至13.4億元，而分析師預期為12.6億元。

Uber第4季每月活躍平台消費者數量達到1.5億，較去年同期的1.31億成長15%。期內平台完成出行26億人次，較去年成長24%。

Uber的叫車業務營收55億元，年增34%；配送業務收入為31億元，較去年同期成長6%。叫車總訂單量193億元，年增29%；配送總訂單量170億元，年增19%。

該公司貨運業務本季銷售額為12.8億元，年減17%。貨運仍是Uber的弱點所在，因為疫情後消費者在服務上的支出超出在運送貨物上的支出。上季Uber的貨運業務收入也是12.8億元，年減27%。

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