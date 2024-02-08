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美股最錢線/財報獲利超標 需求依舊疲軟

財經新聞組／綜合報導

即使聯準會何時降息存在不確定性，且華爾街對利率仍維持在23年高點的擔憂令股市承壓，但企業獲利仍高於華爾街平均預期。

根據美國商銀的數據，史坦普500指數成分股2023年第4季財報約三分之二企業公布的每股獲利比平均高出6個百分點；這大約是史指企業平均3個百分點的2倍。

總體而言，70%的個股超出華爾街預期，高於63%的歷史平均值。根據FactSet，史指的每股獲利預計將比較上年同期成長1.9%。

美國商銀表示，根據預期，至今的獲利情況「良好」，「這種成長是由獲利推動的，而不一定是銷售額。」「沒有人會想到第4季的銷售額會提高那麼多。企業已經削減了成本，利潤率正在提高，並且達成目標。」

自摩根大通和其他大型銀行1月12日開始發布第4季財報以來，史指上漲約3.4%，高於財報前4周平均2%的漲幅。

但獲利並非一帆風順。根據美國商銀的說法，需求疲軟的說法仍然「比比皆是」，並且營收數據僅略高於預期。

從長遠來看，美國商銀認為當前低迷的需求狀況將會改善；比如說南韓出口出現反彈，其中包括晶片等關鍵產品。南韓是全球製造業周期的領先指標；而且美國從南韓進口的商品比其他國家都多。美國也出現類似趨勢，ISM製造業指數最近的反彈是未來商業活動上升的潛在指標。

總體而言，本財報季出現投資人密切關注的跡象。美國商銀指出，獲利和營收未達華爾街預期的個股第二天股價平均下跌4.3%，遠高於2.4%的典型平均跌幅。

報告指出，「在過去兩個月左右時間裡，整體市場情緒已經有了很大改善。」「估值並不便宜。正因如此，如果錯過獲利預期，那麼就會受到比以前更多的懲罰，所以門檻相當高。」（財經新聞組）

華爾街 南韓 投資

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