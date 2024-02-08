三品牌銷售差 百勝業績失望

百勝餐飲集團上季獲利和營收均未達到分析師預期，因為肯德基 、塔可鐘和必勝客的銷售額均低於預期。

百勝集團是第三家報告2023年第4季營收令人失望的全球餐飲巨頭。星巴克 和麥當勞也都未達預期，聲稱以色列與哈馬斯戰爭是其不利因素之一。

百勝第4季淨利4.63億元，合每股1.62元，高於去年同期的3.71億元和每股1.29元。

不計項目，這家餐飲巨頭每股獲利1.26分，低於預期的1.4元。該公司表示，當季稅率波動，導致每股獲利減少23分。

淨銷售額成長1%達到20.4億元，低於預期的21.1億元。該公司的全球同店銷售額也成長了1%。

必勝客同店銷售額下降2%，低於成長0.6%的預期。這家披薩連鎖店的美國同店銷售額下降4%，而國際同店銷售額則持平。

肯德基同店銷售額成長2%，低於StreetAccount 預期的4.7%。

就連通常是百勝集團投資組合中的金雞母塔可鐘(Taco Bell)表現也低於華爾街 的預期。這家墨西哥風格的連鎖店同店銷售額成長3%，低於StreetAccount 3.8%的預期。

百勝集團計劃今年全球佈局實現幾個重要里程碑，讓分店家數超過6萬家；其中肯德基的餐廳數將超過3萬家，必勝客將超過2萬家。