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小摩分析師喊買博通 是僅次於Nvidia的AI晶片首選

編譯黃淑玲／綜合外電
摩根大通分析師因AI晶片商機，建議加碼博通股票。 （路透）
摩根大通分析師因AI晶片商機，建議加碼博通股票。 （路透）

摩根大通（JP Morgan）分析師Harlan Sur周二重啟對美國晶片公司博通（Broadcom）的投資分析，將博通的投資評級列為加碼，目標價1,550美元。理由是人工智慧（AI）晶片需求爆發，以博通在AI相關產品的領導地位，擁有吸引人的表現機會。

Sur在分析報告中寫道：「我們特別看重雲端資料中心終端市場，博通在交換／路由器領域居領先地位，它的客製晶片（ASIC，特殊應用晶片）商機遍布所有資料中心，以及在AI方面的機會。」

博通股價周二收跌1.65%至1,222.65美元。不過在過去12個月，累計大約上漲了98%。

Sur表示，博通是高端AI特殊應用晶片（ASIC）市場上的領導者，Google、臉書母公司Meta Platforms、微軟（Microsoft）等大型科技公司都是博通客戶。例如，博通協助Google設計針對AI應用的張量處理器（TPU）客製化晶片。

根據Sur的估算，博通今年在AI領域的營收可達80至90億美元，主要來自它的客製晶片事業部。以這種水準的AI營收，就能讓博通成為全球排名第二大的AI晶片供應商。FactSet的數據顯示，輝達（Nvidia）今年在資料中心的營收預測估有760億美元。資料中心的營收數字通常被分析師視為AI晶片營收。

Sur表示，博通已與Google合作設計每一代的TPU晶片，擁有傑出的執行紀錄。「更重要的是，我們相信博通已經贏得或已經在設計Google下一代v6 TPU」。

晶片 AI Google

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