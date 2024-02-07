美股最錢線／殖利率雖走升 股指不受影響

2023年的債市波動一度讓股票投資 人頭痛不已。史坦普500指數去年秋季連續下跌3個月，而10年期公債殖利率 則大幅走高。

不過華爾街策略師認為，這種趨勢可能正在扭轉市場動態。貝萊德全球固定收益投資長里德(Rick Rieder)表示，經過3年的不確定性，他「終於可以安心入睡」，因為固定收益波動最嚴重的時期可能已經過去。

隨著投資人更加確信通膨正在下降，以及聯準會的下一步行動將是降低利率，部分華爾街策略師認為，債券殖利率的上升對2024年美股 的不利影響較小。

這種情況最近已經上演，無論10年期殖利率走向為何，美股都在上漲。

12月，由於投資人考慮提前降息的可能性，股市升至接近歷史高位，殖利率暴跌。但當1月史指屢創新高時，殖利率仍在上升。瑞銀(UBS)股票策略師戈盧布(Jonathan Golub)指出，自10月底美股反彈開始以來，在殖利率上升和下降的日子裡，美股的漲幅都很相似。

對戈盧布來說，這意味著獲利等基本面一直在推動股市，而不是利率。

10年期公債殖利率的上升近期對股市的阻力較小，部分原因在於引發股市上漲的消息的本質。例如優於預期的1月就業報告導致10年期公債殖利率盤中飆升近20個基點，因為投資人減少對聯準會3月降息的押注。

但該報告也顯示，美國經濟仍基礎穩固，許多投資人認為這是未來企業獲利的良好背景。隨後史指2日上漲逾1%，收創歷史新高。

高盛首席股票策略師柯斯汀(David Kostin)在近日給客戶的報告中寫道：「隨著投資人對聯準會收緊政策的擔憂減少，成長預期應該成為殖利率更重要的驅動因素，從而有助於減少2024年股票與殖利率之間的負相關性。」（財經新聞組）